Mariborski vaterpolisti na zaključni turnir pokala challenger

Vaterpolisti mariborskega Branika so na uvodni tekmi drugega turnirja evropskega pokala challenger v domači dvorani premagali Banja Luko s 34:11 (10:4, 7:2, 9:3, 8:2) in se praktično že uvrstili na zaključni turnir najboljše osmerice. V nedeljo Mariborčane čaka še tekma s San Giljanom z Malte.

Mariborski vaterpolisti prestavljajo meje kluba v Evropi. Z današnjo zmago proti Banja Luki so se praktično že uvrstili na zaključni turnir letošnjega tekmovanja. S turnirja v Mariboru napredujeta namreč prvi dve ekipi, ne glede na razplet preostalih tekem pa slovenski prvaki tudi v primeru zmage Banja Luke nad Maltežani in poraza v nedeljo ne morejo zapraviti 23 golov prednosti.

Tekma v Mariboru je bila takorekoč enosmerna. Gostje so se držali le dve minuti do izida 2:2, nato pa je Branik dosegel delni izid 4:0 in prednosti ne več izpustil iz rok.

V drugi četrtini je razlika dobri dve minuti pred koncem postala dvomestna (16:6) in še zadnjih dvomov o zmagovalcu je bilo konec. V vrstah Branika, ki igra okrepljen tudi z nekaterimi igralci Triglava, sta po pet golov dosegla Tim Kačić in Anes Hadžić. Kranjska "gosta" Aleksander Paunovič in Aljaž Troppan sta zadela po štirikrat.

V Ljubljani poteka turnir istega tekmovanja za razvrstitev od 13. do 18. mesta. Igralci Ljubljane Slovana so turnir odprli z dvema zmagama. Opoldan so na novi Iliriji premagali West London Penguins z 19:14, zvečer pa portugalski Clube Naval Povoense z 18:10.

Na obeh tekmah so izstopali slovenski reprezentanti. Enej Potočnik je Londončanom zabil osem golov, Portugalcem pa štiri. Po pet golov je na obeh tekmah dosegel Matija Bernard Čanč.