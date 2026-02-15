Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
14.00

Maribor Branik vaterpolo

Evropski pokal challenger

Branik izgubil festival golov v Pristanu

STA

Vaterpolo žoga splošna | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Vaterpolisti mariborskega Branika so na sklepni tekmi drugega turnirja evropskega pokala challenger v domačem bazenu z 19:21 (4:3, 4:6, 7:8, 4:4) izgubili s San Giljanom z Malte. Obe ekipi sta si že predčasno zagotovili preboj na finalni turnir najboljše osmerice.

Bazen Pristan, sodnika: Sriubasd (Litva), Kravaritis (Grčija).
Branik: Zaninović, Paunović, Šantak 3, Bucalo, Miletić 1, Kačič, Pevec 5, Hadžić 2, Troppan 3, Rajšp 3, Brčić 1, Kulčenović, Bašić, Kazagić 1.
San Giljan: Herzere, Bugeja, Vavić 1, Naone 1, Caruana, M. Zammit 2, Bonavia, Plumpton 6, N. Zammit 5, D. Zammit, Schavione, Kaszanyi, Dimech, Abela 5.
* Petmetrovke: Branik 2 (1), San Giljan 3 (3).
* Izključitve: Branik 24, San Giljan 22.

Slovenski prvaki in Maltežani so v petek in soboto visoko odpravili Banjaluko in si predčasno zagotovili udeležbo v finalu. Tekma je bila v prvi vrsti prestižnega značaja, bolj pomembna pa za domače, ki jih je spet podprla vrsta zvestih navijačev. Ti so v Pristanu doživeli pravi festival golov - 40.

Vnaprej je bilo jasno, da bodo Maltežani, okrepljeni z vrsto odličnih tujcev, trd oreh. A uvod je potekal po štajerskih notah, saj je Branik v uvodnih treh minutah povedel s 3:1. V nadaljevanju sta se moštvi lovili. Vse do izida 8:7 so imeli prednost domačini, nato so ob polčasu za gol vodili gostje.

V drugem delu so večkrat z dvema goloma vodili gostje in z izidom 15:17 odšli v zadnjo četrtino. Mariborčani se niso predali, Anes Hadžič in Matej Rajšp pa sta poskrbela za izenačenje, za 18:18 je poskrbel reprezentant Aljaž Pevec. V končnici so bili nato bolj zbrani gosti. Nikolai Zammit, Marko Vavić in Ben Plumton so poskrbeli za tri gole naskoka in mirno končnico. Miha Šantak je poraz le še nekoliko omilil.

Pri domačih se je med strelce vpisalo kar osem igralcev, Pevec pa je dosegel pet golov. Na drugi strani je bilo strelcev le šest, a je bil šestkrat natančen Plumpton, po petkrat pa Zammit in Jeremy Abela.

V Ljubljani so moštva v istem tekmovanju igrala za razvrstitev od 13. do 16. mesta. Ljubljana Slovan je danes s 16:11 ugnala Apoel iz Nikozije in osvojila drugo mesto za izraelskim Hapoel Palram Zvulunom. Proti Ciprčanom je pet golov dosegel Marcel Lipnik, štiri pa Enej Potočnik.

vaterpolo splošna
Mariborski vaterpolisti na zaključni turnir pokala challenger
Maribor Branik vaterpolo
