Sedem vplivnežev, ki te dni na kolesih raziskujejo Slovenijo #video #foto

Poljakinja, Šved, Madžar, Nizozemec, Britanec, Irec in Francoz - to so kolesarski ambasadorji, ki so se podali na odkrivanje Slovenije na dveh kolesih in bodo glas o njenih lepotah ponesli v svet.

Po uspešni lanski akciji je Slovenska turistična organizacija (STO) tudi letos izbrala kolesarske ambasadorje Slovenije, s pomočjo katerih želi tujim turistom našo državo predstaviti kot turistično in športno destinacijo in širiti sporočilo, da je Slovenija izjemna destinacija za kolesarje.

Letos se je na odkrivanje Slovenije s kolesi odpravilo sedem ambasadorjev:

Kamila Panasiuk, Poljska

Kamila je navdušena kolesarka, popotnica in fotografinja, ki raje kolesari za svoj užitek ter uživa v naravnih danostih, kot pa tekmuje. Njene kolesarske podvige lahko spremljate na Instagramu ali njenem blogu.

Leon Grimaldi, Švedska

Leon je lastnik Edge Magazine, zagrizen kolesar ter akcijski fotograf. S fotoaparatom želi ujeti vse zorne kote kolesarjenja in ljudem pokazati, kako lep je ta šport. Spremljate ga lahko na Instagramu in njegovi spletni strani.

Antal Sturcz, Madžarska

Polovica Antalovega življenja se vrti okrog gorskega kolesarjenja, druga pa okrog avtomobilov. Kolesa zanj niso zgolj prevozno sredstvo, ampak orodje za največje avanture njegovega življenja. Antal dela za portal Total Car, spremljate pa ga lahko na Instagramu.

Tjeerd Langstraat, Nizozemska

Izjemen nizozemski pisec in založnik je za svoje knjige prejel že tri knjižne nagrade. Je strasten gorski kolesar, tekač in deskar na snegu. Njegove avanture lahko spremljate na njegovi spletni strani, Twitterju in Instagramu.

Steven Rose, Velika Britanija/Nizozemska

Steven je Britanec, a živi v Amsterdamu. Od 15. do 18. leta je bil član britanske kolesarske reprezentance, v prihodnosti pa načrtuje kolesarjenje iz Amsterdama do Kitajske ali Indije. Spremljate ga lahko na Instagramu.

Tyler White, Irska

Tyler prihaja iz Irske, rojen je bil v Južnoafriški republiki. Je fotograf, rad raziskuje nove kraje in jih predstavlja svojim sledilcem. Spremljate ga lahko na njegovem Instagramu.

Florent Gailard, Francija/Slovenija

Florent je francoski novinar, pisec in bloger, ki živi v Sloveniji. Obožuje vse športe na prostem. Že več let ustvarja blog Skrivna Slovenija, prek katerega razkriva avtentične in skrivne kotičke Slovenije, spremljate pa ga lahko tudi na Instagramu in Facebooku.

Kolesarski ambasadorji so svojo pot po Sloveniji začeli včeraj v Ljubljani, nato pa so se razdelili na dve skupini. Prva bo odkrivala kolesarske poti zahodne, druga kolesarske poti vzhodne Slovenije, znova pa se bodo združili v soboto, ko se bodo z Rogovimi kolesi Pony podali na Vršič v okviru dogodka Red Bull Goni Pony.

To so bili lanski kolesarski ambasadorji: