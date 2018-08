Pri 43 letih umrl nekdanji kolesar Otxoa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karavano na kolesarki dirki po Španiji, ki se je danes začela v Malagi, je pretresla novica, da je po dolgi bolezni pri 43 letih umrl nekdanji profesionalni kolesar Javier Otxoa. Njegovo kariero sta zaznamovala dva dogodka, in sicer zmaga po samostojnem napadu v kraljevski etapi Toura na Hautacam leta 2000, in huda nesreča manj kot leto pozneje.

Takrat ga je v južni Španiji na treningu skupaj z dvojčkom Ricardom, prav tako kolesarjem takratne ekipe Kelme, zbil avtomobil. Ricardo je bil na mestu mrtev, Javier pa se je težje poškodoval, med drugim je imel predrto pljučno krilo in poškodovane možgane. Po nesreči je bil nekaj časa v komi, zdravniki so že hoteli izključiti aparate, ki so ga vzdrževali pri življenju, kar na zahtevo staršev niso storili, po 65 dneh pa se je zbudil iz kome.

V nadaljevanju življenja se je spet naučil hoditi, brati in pisati, vrnil se je celo na kolo, postal je paraolimpijec in osvojil dve paraolimpijski zlati ter srebrni kolajni na igrah v Atenah in Pekingu.

Zaradi njegove smrti se je dirka po Španiji, ki jo je v zadnjih letih občasno obiskoval, da se je lahko pozdravil s starimi prijatelji, začela z minuto molka.