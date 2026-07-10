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Avtor:
J. L.

Petek,
10. 7. 2026,
18.00

Osveženo pred

31 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Tour de France Tour de France Dirka po Franciji rumena majica

Petek, 10. 7. 2026, 18.00

31 minut

Pogačar hvaležen za tak dan, a priznal: Tudi sam sem trpel

Avtor:
J. L.

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Tadej Pogačar | Tadej Pogačar je po četrtkovem udarcu hvaležno sprejel mirnejši dan v rumeni majici. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je po četrtkovem udarcu hvaležno sprejel mirnejši dan v rumeni majici.

Foto: Guliverimage

Po četrtkovi predstavi, s katero je Tadej Pogačar naredil veliko selekcijo med favoriti in oblekel rumeno majico vodilnega, je imel slovenski kolesarski šampion danes na Dirki po Franciji precej bolj miren dan. Sedma etapa se je končala s pričakovanim sprintom glavnine, v katerem je bil najmočnejši Tim Merlier, Pogačar pa je brez zapletov zadržal vodstvo v skupnem seštevku. A izpostavil, da so imeli prav vsi v karavani po težkem četrtku težke noge.

Čeprav je bila etapa na papirju in tudi po razpletu precej mirnejša od četrtkove, za favorite ni bila povsem brezskrbna. Visoka temperatura, vožnja skozi mesta, ozki odseki in stalna zbranost so pomenili, da je bilo treba biti ves čas pozoren, kar je izpostavil tudi rumeni Tadej Pogačar.

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"Danes je bil lahek dan, vendar je bilo treba paziti na telesno temperaturo in na zahtevne situacije v mestih. Zelo dobro delo smo opravili. Dober dan je bil," je po etapi v pogovoru za Eurosport dejal Pogačar.

Telo je še čutilo četrtkov napor

Pogačar je v četrtek z močnim napadom na Tourmalet pokazal izjemno premoč, a takšni dnevi pustijo posledice tudi pri najboljših. Priznal je, da noge dan pozneje niso bile povsem sveže.

Tim Merlier je osvojil šprint v sedmi etapi. | Foto: Guliverimage Tim Merlier je osvojil šprint v sedmi etapi. Foto: Guliverimage

"Če vprašaš kogarkoli, so nekoliko trpeli po včerajšnjem dnevu. Tudi sam sem. Hvaležni smo bili za mirnejši dan," je dodal slovenski zvezdnik.

Rumena majica brez stresa skozi etapo

Pogačar upa, da bo tudi v soboto podobno, ko bo na Dirki po Franciji na sporedu še ena šprinterska etapa z zgolj dvema gorskima ciljema IV. kategorije, ki ne bosta vplivala na končni razplet.

V skupnem seštevku ima slovenski kolesarski šampion pred Jonasom Vingegaardom 2:42 prednosti, tretji Isaac del Toro – moštveni kolega pri UAE Emirates – ima zaostanek 3:27, četrti Remco Evenepoel 3:30 …

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Rezultati, 7. etapa, Hegetmau - Bordeaux (175,1 km):

  1. Tim Merlier (Bel/Soudal Quick-Step)                3:44:20
  2. Soeren Waerenskjold (Nor/Uno-X Mobility)          isti čas
  3. Biniam Girmay (Eri/NSN)
  4. Max Kanter (Nem/XDS Astana)
  5. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Premier Tech)
  6. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious)
  7. Huub Artz (Niz/Lotto Intermarche)
  8. Dorian Godon (Fra/Netcompany Ineos)
  9. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek)
 10. Tom Van Asbroeck (Bel/NSN)
...
 39. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)             isti čas
 56. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)
154. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)             2:49
...

Skupni vrstni red (7/21):

  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         24:56:17
  2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)           + 2:42
  3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            3:27
  4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)         3:30
  5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            3:34
  6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   3:55
  7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe)        4:00
  8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain-Victorious)               4:21
  9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     4:57
 10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek)                         7:10
...
115. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius)              1:24:18
119. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe)          1:25:31
...

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