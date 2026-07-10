Po Pogačarjevi predstavi počilo pri Red Bull-BORI: Lipowitz odgovarja na Remcove očitke.

V ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe je po šesti etapi Dirke po Franciji in novi dominantni predstavi Tadeja Pogačarja, ki spet vodi v skupnem seštevku dirke, zavrelo. Potem ko smo včeraj poročali o jeznem odzivu Remca Evenepoela, ki je javno okrcal moštvenega kolega Floriana Lipowitza, češ, da mu ta ni želel pomagati v zaključku etape, danes objavljamo še odziv nemškega kolesarja. Ta po prihodu v cilj ni imel občutka, da bi storil karkoli narobe. Meni, da konkurenci zdaj ostane le še boj za tretje mesto.

Potem ko se po šesti etapi in novi dominantni predstavi Tadeja Pogačarja nekaterim že zdi, da je letošnja Dirka po Franciji odločena, ekipo Red Bull - BORA - hansgrohe pretresa interna afera. Počilo je med kapetanoma Remcom Evenepoelom in Florianom Lipowitzem, ki sta v preteklosti že stala na zmagovalnem odru Toura - Belgijec je bil tretji predlani, Nemc pa je je s tretjim mestom navdušil lani.

Zdaj je kot kaže med njima močno počilo. Evenepoel je bil po prihodu v cilj šeste etape, ki je povsem spremenila razmerja pri vrhu skupnega seštevka, izjemno razburjen. Brez zadržkov je javno okrcal moštvenega kolega Lipowitza, ker Nemec zanj ni želel opraviti dela na čelu skupine, medtem ko ta po prihodu v cilj ni imel občutka, da bi storil karkoli narobe.

Foto: Guliverimage

Evenepoel brez zadržkov: Da bil sem jezen, in to upravičeno

Evenepoel je svoje razočaranje po etapi izrazil v pogovoru za Sporzo. "Prosil sem za pomoč pri pripravi zaključnega sprinta, pa je nisem dobil,« je dejal dvakratni olimpijski prvak. "Da, bil sem jezen, in to upravičeno. Na Dirki po Kataloniji sem zanj na čelu skupine delal 30 kilometrov. Tokrat sem ga prosil za kilometer dela v ospredju, pa to ni bilo mogoče. To me je razjezilo in o tem se bomo morali nocoj temeljito pogovoriti."

Love you Remco 🫶 but had to make this 😊 #TDF2026 pic.twitter.com/srHwPwGezV — Pro Cycling Trumps (@procycletrumps) July 9, 2026

Lipo je stvari videl drugače: Ekipa je odlično opravila delo

Medtem je svoje videnje dogajanja predstavil tudi Lipowitz, ki ni omenjal pomanjkanja sodelovanja. Prav nasprotno. "Ekipa je odlično delo," je po navedbah Sporze dejal nemški hribolazec, ki je bil na Tourmaletu v skupini pred Evenepoelom. "Na Tourmaletu noge preprosto niso bile prave. Tudi sam nisem mogel sodelovati pri narekovanju ritma, saj je bil Remco še za nami."

"Ostane nam le še bolj za tretje mesto"

Po njegovih besedah se bo morala ekipa po tej etapi osredotočiti predvsem na boj za tretje mesto v skupnem seštevku. "Proti Pogačarju lahko naredimo zelo malo, Vingegaard pa je bil danes prav tako izjemno močan. Pravzaprav je bilo že pred dirko jasno, da je tretje mesto največ, kar lahko dosežemo. To bo izjemno težek boj," je še dejal Lipowitz.

ANKETA Sta prvi dve mesti na Dirki po Franciji že oddani Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu ali se lahko še vse spremeni? Da, zmagovalec Toura je znan, prav tako drugi najboljši na dirki. Odprto je le še tretje mesto. + 42,62 % 26 glasov

Ne, kje pa! Na kolesarski dirki se lahko v trenutku vse spremeni. + 52,46 % 32 glasov

Kdo ve, pustimo se presenetiti. + 4,92 % 3 glasov Oddanih 61 glasov

Preberite še: