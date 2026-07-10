Pri Red Bull – BORA – hansgrohe so se odzvali na poročanje o sporu znotraj ekipe

Remco Evenepoel je včeraj po šesti etapi Dirke po Franciji v cilju okrcal moštvenega kolega Floriana Lipowitza, češ da mu ta v zaključku etape ni bil pripravljen priskočiti na pomoč. Belgijec je ob tem dejal, da se bodo morali o zapletu pogovoriti. Kot je razkril šef ekipe Ralph Denk, so v ekipi pogovor že opravili. Pričakovano je zavrnil namige, da bi dogodek razkril globlji boj za vodilno vlogo znotraj ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe.

"Zgodilo se je manjše nesoglasje in nekaj je bilo tudi jezikovne ovire, a vse skupaj se je zgodilo v afektu," je Ralph Denk umirjal strasti v podkastu Inside Red Bull – BORA – hansgrohe. "To je bilo po več kot 180 kilometrih gorske etape. Ni šlo za veliko stvar. Pozneje sem ju videl in o tem sta se pogovorila. Pri večerji sta sedela skupaj in se smejala. Iz vsega skupaj se dela precej večja zgodba, kot je v resnici bila."

Načrt ekipe ostaja nespremenjen: dva kapetana

Javno nesoglasje je pričakovano znova odprlo vprašanja o odločitvi Red Bulla, da Tour začne z dvema kapetanoma za skupno razvrstitev. Po šesti etapi je Remco Evenepoel četrti v skupnem seštevku, za Tadejem Pogačarjem zaostaja tri minute in pol, do zmagovalnega odra pa ga ločijo le tri sekunde. Florian Lipowitz je sedmi, 30 sekund za moštvenim kolegom.

Kljub majhni razliki med obema Denk poudarja, da Red Bull zaradi ene zahtevne etape ne bo spreminjal pristopa in ne bo vzpostavljal jasne hierarhije. "K etapi bomo pristopili povsem enako, kot smo pred današnjo etapo. Nič se ne spreminja. Trenutno ni nobenega razloga, da bi kakorkoli odstopali od načrta."

Denk je bil zadovoljen tudi s tem, da ima Red Bull oba svoja kapetana v skupini glavnih kandidatov za visoko skupno uvrstitev, čeprav se nihče od njiju ni mogel kosati s Pogačarjem. "Rezultat je bil zelo jasen. Pogačar je bil najboljši, Vingegaard drugi najboljši, nato pa je v cilj prišla skupina z Remcom in Florianom. Za nas je to dober rezultat. Veseli smo, da imamo dva kolesarja tako visoko. Med drugim in devetim mestom sta približno samo dve minuti razlike."

ANKETA Sta prvi dve mesti na Dirki po Franciji že oddani Tadeju Pogačarju in Jonasu Vingegaardu ali se lahko še vse spremeni? Da, zmagovalec Toura je znan, prav tako drugi najboljši na dirki. Odprto je le še tretje mesto. + 29,23 % 240 glasov

Ne, kje pa! Na kolesarski dirki se lahko v trenutku vse spremeni. + 67,24 % 552 glasov

Kdo ve, pustimo se presenetiti. + 3,53 % 29 glasov Oddanih 821 glasov

Pogačarja bo težko premagati, razen ...

Pogačarjeva premoč je Red Bull že prisilila v realnejši pogled na boj za rumeno majico. Denk priznava, da bi bilo Slovenca izjemno težko premagati, razen če bi zbolel, naredil veliko napako ali doživel kakšno drugo nevšečnost.

Precej manj pripravljen pa je drugo mesto že pripisati Jonasu Vingegaardu. Čeprav je Lipowitz Pogačarja opisal kot kolesarja v "svoji ligi", Vingegaarda pa označil za drugega najmočnejšega kolesarja dneva, Denk meni, da sta preostali mesti na zmagovalnem odru še odprti.

"Na splošno in glede na to, kar smo videli danes, Jonasa Vingegaarda trenutno ne vidim kot bistveno boljšega od Floriana Lipowitza ali Paula Seixasa," je dejal. "Če se na samem vrhu ne zgodi nič nepredvidenega, se bo o drugem in tretjem mestu odločalo med sedmimi kolesarji. Nič še ni odločeno."

Na Touru je danes na sporedu sprinterska etapa, zato med najboljšimi v skupnem seštevku ni pričakovati sprememb.

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