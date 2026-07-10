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Avtorji:
Jaka Lopatič, Alenka Teran Košir

Petek,
10. 7. 2026,
17.08

Osveženo pred

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Dirka po Franciji Tour de France Tour de France Tadej Pogačar Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard

Petek, 10. 7. 2026, 17.08

10 minut

Dirka po Franciji, 7. etapa: Hagetmau–Bordeaux, 175,1 kilometra

Rumeni Pogačar brez zapletov, Merlier dobil napet šprint v Bordeauxu

Avtorji:
Jaka Lopatič, Alenka Teran Košir

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Tadej Pogačar Mads Pedersen | Tadej Pogačar je preživel miren dan. | Foto Guliverimage

Tadej Pogačar je preživel miren dan.

Foto: Guliverimage

Po zahtevni pirenejski etapi, v kateri je znova udaril Tadej Pogačar in oblekel rumeno majico, je karavana Dirke po Franciji danes dočakala precej mirnejši dan. Sedma etapa od Hagetmauja do Bordeauxa se je po pričakovanjih razpletla s ciljnim šprintom, v katerem je bil najmočnejši Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Pogačar je dan preživel brez večjih zapletov, v cilj prišel varno v glavnini in trdno zadržal rumeno majico vodilnega.

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Tim Merlier veliki zmagovalec šprinta, Tadej Pogačar mirno prestal dan

Cilj - Veliki zmagovalec napetega ciljnega šprinta je postal Tim Merlier, za katerega je to četrta etapna zmaga na Touru.

Tim Merlier je četrtič v karieri prikolesaril do etapne zmage na Touru. | Foto: Guliverimage Tim Merlier je četrtič v karieri prikolesaril do etapne zmage na Touru. Foto: Guliverimage

Rezultati 7. etape

Uvrstitev Kolesar Čas
1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 3:44:20
2. Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) 3:44:20
3. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) 3:44:20
4. Max Kanter (XDS Astana Team) 3:44:20
5. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) 3:44:20
6. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) 3:44:20
7. Huub Artz (Lotto Intermarché) 3:44:20
...

Skupni vrstni red po 7. etapi

Uvrstitev Kolesar Čas Zaostanek
1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) 24:56:17 -
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 24:58:59 +2:42
3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) 24:59:44 +3:27
4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) 24:59:47 +3:30
...

5 km do cilja - Tadej Pogačar je lahko miren. Kolesarji so v coni, kjer bodo časi isti pri vseh kolesarjih, četudi bo morebiti prišlo do kakšnega padca.

11,5 km do cilja - Kolesarji Uno-X, ki so imeli do včeraj v svojih vrstah rumenega Torsteina Træena, so poizkusili z novim napadom, vendar ga je glavnina tudi tokrat zadušila.

13 km do cilja - V glavnini postaja vse bolj napet, ekip postavljajo svoje vlake v ospredje. Za Tadeja Pogačarja bo v zaključnih kilometrih ključno, da se izogne pastem, ki jih ponujajo tovrstni zaključki šprinterskih etap, v katerih je večkrat hektično.

18 km do cilja - Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) in Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) sta po približno 157 kilometrih ujeta. Dirka po Franciji, sedma etapa | Foto:

22 km do cilja - Anders Skaarseth in Jonas Abrahamsen (Uno-X) sta poizkusila s presenečenjem in sta za kratek čas odskočila iz glavnine, vendar ju je glavnina na čelu s kolesarji Soudal Quick-Stepa hitro ujela.

24 km do cilja - Prednost ubežnikov se pričakovano zmanjšuje in znaša le še 20 sekund. Vendarle smo blizu cilja, ko bodo ekipe počasi formirale svoje šprinterske vlake za zaključni šprint.

36 km do cilja - Slovenski kolesar Matej Mohorič je spet v glavnini, ki za ubežnikoma zaostaja 43 sekund.

38 km do cilja - Matej Mohorič je na edinem gorskem cilju dneva (Côte de Béguey - 1,2 km/4.4%) nekoliko pospešil. Ubežnika imata 57 sekund prednosti.

Na letečem cilju so se udarili šprinterji. Pedresen pokazal moč.

55 km do cilja - Najhitrejši na letečem cilju Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ki je premagal druegaga ubežnika. V glavnini je bilo pred prečkanjem črte, ki označuje leteči cilj, bistveno bolj razburljivo. Lastnik zelene majice Mads Pedersen (Lidl-Trek) je po težkem boju tako osvojil tretje mesto, za njim so se zvrstili Biniam Girmay, Max Kanter, Jasper Philipsen, Tim Merlier. Prav omenjeni kolesarji bodo obračunali med seboj tudi v zaključku današnjega dne.

88 km do cilja - Za gledalce je današnja etapa najverjetneje dolgočasna, saj se čaka zaključek, v katerem bo šprint glavnine. Medtem imata užbenika 1:31 naskoka pred glavnino, v kateri rumeno majico nosi Tadej Pogačar

105 km do cilja - Prednost ubežnikov je 53 sekund. Povprečna hitrost znaša 43.3 km/h. Do letečega cilja, kjer se bodo udarili najboljši šprinterji, je še dobrih 50 kilometrov.

120 km do cilja - Tadej Pogačar je za zdaj dočakal tisto, kar si je želel. Miren dan po izjemno težki trasi in veliki predstavi v četrtkovi gorski etapi, v kateri je odčital lekcijo velikim tekmecem za skupno zmago. Glavnina za ubežnikoma zaostaja 1:17.

138 km do cilja - Ubežnika imata 1:18 prednost.

154 km do cilja - Nič pretresljivega na trasi. Glavnina ima pod nadzorom ubežnika. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) in Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) imata prednost 1:18. Danes je vreme bolj prizanesljivo do kolesarjev, saj je temperatura nekoliko nižja kot prejšnje dni, a še vedno okoli 30 stopinj Celzija.

164 km do cilja - ubežnika imata 55 sekund prednosti. Na čelo glavnine so prišli kolesarji ekip, ki imajo v svojih vrstah šprinterje.

Posebna številka za Tadeja Pogačarja

170 km do cilja - Tadej Pogačar danes nastopa s posebno štartno številko, saj je bil včeraj izbran za najbolj borbenega kolesarja. Medtem imata ubežnika minuto prednosti.

174 km do ciljaBaptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) je takoj napadel, za njim pa se je odpeljal še Jakub Otruba iz ekipe Caja Rural-Seguros RGA.

13.25 - Kolesarji so prevozili kilometer 0 in takoj je prišlo do skoka dveh kolesarjev

13.15 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je po izjemno zahtevni četrtkovi etapi, v kateri je Tadej Pogačar pokazal bravuro in osvojil rumeno majico v velikem slogu, čas za bolj miren dan. Vsaj, če gledamo profil etape, ki je namenjena šprinterjem.

Napoved pred etapo

Dan po napornem dnevu čez mitski Tourmalet, kjer je Tadej Pogačar začel silovit napad ter v cilj pripeljal z več kot dvema minutama in pol prednosti pred Jonasom Vingegaardom, bo karavana dokončno zapustila Pireneje. Kolesarji za skupno razvrstitev bodo lahko spet nekoliko lažje zadihali, sprinterji pa bodo dočakali svojo drugo priložnost za etapno zmago na letošnjem Touru.

Trasa sedme etape Dirke po Franciji:

Etapa se bo začela v manj znanem Hagetmauju, kraju s približno pet tisoč prebivalci, ki še nikoli ni gostil Toura. Od tam se bodo kolesarji usmerili proti severu, proti Bordeauxu. Trasa bo večinoma ravninska, brez večjih pasti za sprinterje. Edini kategorizirani vzpon, Côte de Béguey četrte kategorije, je dolg 1,6 kilometra in ima povprečni naklon 4,3 odstotka. Kolesarje čaka približno 40 kilometrov pred ciljem, a sprinterskim ekipam ne bi smel povzročiti resnejših težav.

Tadej Pogačar bo v osmi etapi znova vozil v rumeni majici, vodi pa tudi v seštevku za pikčasto majico. | Foto: Reuters Tadej Pogačar bo v osmi etapi znova vozil v rumeni majici, vodi pa tudi v seštevku za pikčasto majico. Foto: Reuters

Favoriti: Kooij, Philipsen, Merlier ...

Med glavnimi favoriti za etapno zmago bo Nizozemec Olav Kooij iz ekipe Decathlon CMA CGM, ki je bil najhitrejši in najbolj spreten že v Pauju, medtem ko se bosta Jasper Philipsen iz ekipe Alpecin–Premier Tech in Tim Merlier iz Soudal Quick-Stepa, ki je včeraj ostal brez pomembnega pomočnika Berta Van Lerbergheja, skušala oddolžiti za slabši rezultat na prvi sprinterski etapi.

Presenečenje bi lahko pripravil Max Kanter iz ekipe XDS Astana, vedno pa je treba računati tudi na Biniama Girmaya iz ekipe NSN Cycling in Madsa Pedersena iz Lidl-Treka, ki vodi v razvrstitvi za zeleno majico.

Skupni vrstni red pred 7. etapo

  1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG)         21:11:57

  2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)           + 2:42

  3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG)            3:27

  4. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe)         3:30

  5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek)                            3:34

  6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM)                   3:55

  7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe)        4:00

  8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious)               4:21

  9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek)                     4:57

 10. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek)                         7:10

...

114. Jan Tratnik (Slo/Red Bull – BORA – hansgrohe)          1:22:42

121. Matej Mohorič (Slo/Bahrain Victorius)              1:24:18

...

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