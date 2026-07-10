Rumeni Pogačar brez zapletov, Merlier dobil napet šprint v Bordeauxu

Ostal brez rumene majice, a levčkov s Toura mu nihče ne more vzeti #video

Sportal Ostal brez rumene majice, a levčkov s Toura mu nihče ne more vzeti #video

Tim Merlier veliki zmagovalec šprinta, Tadej Pogačar mirno prestal dan

Cilj - Veliki zmagovalec napetega ciljnega šprinta je postal Tim Merlier, za katerega je to četrta etapna zmaga na Touru.

Tim Merlier je četrtič v karieri prikolesaril do etapne zmage na Touru. Foto: Guliverimage

Rezultati 7. etape

Uvrstitev Kolesar Čas 1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 3:44:20 2. Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) 3:44:20 3. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) 3:44:20 4. Max Kanter (XDS Astana Team) 3:44:20 5. Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) 3:44:20 6. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) 3:44:20 7. Huub Artz (Lotto Intermarché) 3:44:20 ...

Skupni vrstni red po 7. etapi

Uvrstitev Kolesar Čas Zaostanek 1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) 24:56:17 - 2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 24:58:59 +2:42 3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) 24:59:44 +3:27 4. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) 24:59:47 +3:30 ...

Another Belgian win in Bordeaux! 🏆🇧🇪



C’est de nouveau un belge qui s’impose à Bordeaux ! 🏆🇧🇪#TDF2026 pic.twitter.com/UkRn26pOhP — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026

5 km do cilja - Tadej Pogačar je lahko miren. Kolesarji so v coni, kjer bodo časi isti pri vseh kolesarjih, četudi bo morebiti prišlo do kakšnega padca.

11,5 km do cilja - Kolesarji Uno-X, ki so imeli do včeraj v svojih vrstah rumenega Torsteina Træena, so poizkusili z novim napadom, vendar ga je glavnina tudi tokrat zadušila.

13 km do cilja - V glavnini postaja vse bolj napet, ekip postavljajo svoje vlake v ospredje. Za Tadeja Pogačarja bo v zaključnih kilometrih ključno, da se izogne pastem, ki jih ponujajo tovrstni zaključki šprinterskih etap, v katerih je večkrat hektično.

18 km do cilja - Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) in Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) sta po približno 157 kilometrih ujeta.

22 km do cilja - Anders Skaarseth in Jonas Abrahamsen (Uno-X) sta poizkusila s presenečenjem in sta za kratek čas odskočila iz glavnine, vendar ju je glavnina na čelu s kolesarji Soudal Quick-Stepa hitro ujela.

24 km do cilja - Prednost ubežnikov se pričakovano zmanjšuje in znaša le še 20 sekund. Vendarle smo blizu cilja, ko bodo ekipe počasi formirale svoje šprinterske vlake za zaključni šprint.

36 km do cilja - Slovenski kolesar Matej Mohorič je spet v glavnini, ki za ubežnikoma zaostaja 43 sekund.

38 km do cilja - Matej Mohorič je na edinem gorskem cilju dneva (Côte de Béguey - 1,2 km/4.4%) nekoliko pospešil. Ubežnika imata 57 sekund prednosti.

Na letečem cilju so se udarili šprinterji. Pedresen pokazal moč.

55 km do cilja - Najhitrejši na letečem cilju Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), ki je premagal druegaga ubežnika. V glavnini je bilo pred prečkanjem črte, ki označuje leteči cilj, bistveno bolj razburljivo. Lastnik zelene majice Mads Pedersen (Lidl-Trek) je po težkem boju tako osvojil tretje mesto, za njim so se zvrstili Biniam Girmay, Max Kanter, Jasper Philipsen, Tim Merlier. Prav omenjeni kolesarji bodo obračunali med seboj tudi v zaključku današnjega dne.

🇩🇰 Mads Pedersen wins the bunch sprint and extends his lead in the points classification.



Mads Pedersen remporte le sprint du peloton et conforte son avance au classement par points. 💚#TDF2026 pic.twitter.com/bMUQDy7oLB — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026

88 km do cilja - Za gledalce je današnja etapa najverjetneje dolgočasna, saj se čaka zaključek, v katerem bo šprint glavnine. Medtem imata užbenika 1:31 naskoka pred glavnino, v kateri rumeno majico nosi Tadej Pogačar.

105 km do cilja - Prednost ubežnikov je 53 sekund. Povprečna hitrost znaša 43.3 km/h. Do letečega cilja, kjer se bodo udarili najboljši šprinterji, je še dobrih 50 kilometrov.

120 km do cilja - Tadej Pogačar je za zdaj dočakal tisto, kar si je želel. Miren dan po izjemno težki trasi in veliki predstavi v četrtkovi gorski etapi, v kateri je odčital lekcijo velikim tekmecem za skupno zmago. Glavnina za ubežnikoma zaostaja 1:17.

138 km do cilja - Ubežnika imata 1:18 prednost.

154 km do cilja - Nič pretresljivega na trasi. Glavnina ima pod nadzorom ubežnika. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) in Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) imata prednost 1:18. Danes je vreme bolj prizanesljivo do kolesarjev, saj je temperatura nekoliko nižja kot prejšnje dni, a še vedno okoli 30 stopinj Celzija.

💨 Two riders have attacked at the start of this stage! 💨 Ils sont deux à être partis en tête de course en ce début d'étape !



🇫🇷 Baptiste Veistroffer

🇨🇿 Jakub Otruba #TDF2026 pic.twitter.com/QNu4Ffo8Hu — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026

164 km do cilja - ubežnika imata 55 sekund prednosti. Na čelo glavnine so prišli kolesarji ekip, ki imajo v svojih vrstah šprinterje.

Posebna številka za Tadeja Pogačarja

170 km do cilja - Tadej Pogačar danes nastopa s posebno štartno številko, saj je bil včeraj izbran za najbolj borbenega kolesarja. Medtem imata ubežnika minuto prednosti.

174 km do cilja - Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) je takoj napadel, za njim pa se je odpeljal še Jakub Otruba iz ekipe Caja Rural-Seguros RGA.

13.25 - Kolesarji so prevozili kilometer 0 in takoj je prišlo do skoka dveh kolesarjev

13.15 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je po izjemno zahtevni četrtkovi etapi, v kateri je Tadej Pogačar pokazal bravuro in osvojil rumeno majico v velikem slogu, čas za bolj miren dan. Vsaj, če gledamo profil etape, ki je namenjena šprinterjem.