Največja slovenska kolesarska dirka tudi v virtualni različici

Kolesarski klub Adria Mobil v sodelovanju z agencijo Sport Media Focus in Slovensko turistično organizacijo pripravlja prvo virtualno kolesarsko dirko Po Sloveniji. Dirka, ki bo potekala v obdobju med 27. 2. in 27 3. 2021 bo namenjena rekreativnim kolesarjem, na prvih štirih etapah (od petih) pa se jim bodo pridružili tudi najboljši slovenski profesionalni kolesarji, med njimi bo tudi Primož Roglič, vodilni kolesar svetovne jakostne lestvice in ambasador Slovenske turistične organizacije.

V obdobju pandemije so virtualne kolesarske dirke po zaslugi trenažerjev postale že dokaj domač teritorij za športno dokazovanje.

Za podobno različico so se odločili tudi organizatorji dirke Po Sloveniji, ki v sodelovanju z agencijo Sport Media Focus in Slovensko turistično organizacijo pripravljajo prvo virtualno kolesarsko dirko Po Sloveniji.

Virtualna kolesarska dirka Po Sloveniji bo potekala na platformi Rouvy, ki kolesarju omogoča, da ves čas vožnje s pomočjo realnega videoposnetka lahko opazuje tudi okolico.

Registracija na platformi Rouvy in prijava je mogoča na povezavi: www.race.rouvy.com .



Ob prijavi vsak prejme 14 dni brezplačne uporabe aplikacije Rouvy, dodatnih brezplačnih 14 dni pa je mogoče dobiti na povezavi: Ob prijavi vsak prejme 14 dni brezplačne uporabe aplikacije Rouvy, dodatnih brezplačnih 14 dni pa je mogoče dobiti na povezavi: https://woobox.com/22ivcr

Virtualna različica bo postala stalnica

Po besedah Mojce Novak, predsednice KK Adria Mobil, ki organizira dirko, bo virtualna različica na sporedu tudi prihodnja leta, za letošnjo pa si predvsem želi, da bi predstavljala uvod v tradicionalno dirko Po Sloveniji, ki je predvidena za mesec junij.

Tudi direktor KK Adrie Mobil Bogdan Fink verjame, da bo dirka Po Sloveniji s svojo virtualno izvedbo dodatno pridobila na prepoznavnosti in ugledu.

Bogdan Fink, direktor KK Adria Mobil: Digitalizacija kolesarskih dirk je organizatorjem prinesla pomembno priložnost, da aktualne trase in samo pokrajino predstavimo športnim navdušencem po vsem svetu – kadarkoli in kjerkoli. Foto: Vid Ponikvar

"Z digitalizacijo največjih dirk kolesarstvo postaja vse bolj priljubljen in rastoč šport tudi v virtualnem okolju, kar je bilo glede na razmere pričakovano. Hkrati je ta novost prinesla organizatorjem tudi pomembno priložnost, da aktualne trase in samo pokrajino predstavimo športnim navdušencem po vsem svetu – kadarkoli in kjerkoli," je sporočil Fink.

Pet etap, štiri v družbi profesionalnih kolesarjev

Dirka bo imela pet etap, ki bodo na sporedu vsako soboto med 27. februarjem in 27. marcem (19.00). Na prvih štirih se jim bodo pridružili tudi vrhunski slovenski kolesarji.

Etape virtualne dirke Po Sloveniji: 27. 02. 2021: Cerklje–Vrh pod Krvavcem (13,8 km) Pokrovitelj etape: Generali; poseben gost: Matej Mohorič (Bahrain Victorius) 06. 03. 2021: Črnomelj–Novo mesto (42,3 km) Pokrovitelj etape: Hervis; poseben gost: Jani Brajkovič (Adria Mobil) 13. 03. 2021: Izola–Šmarje–Koper (39 km) Pokrovitelj etape: Frutabela; poseben gost: Jan Tratnik (Bahrain Victorius) 20. 03. 2021: Bohinj–Bled–Pokljuka (40,3 km) Poseben gost: Primož Roglič (Jumbo-Visma) 27. 03. 2021: Kronometer po ulicah Ljubljane (17,6 km)

Amaterskim kolesarjem, ki bodo sodelovali na virtualni dirki, se bo v 4. etapi od Bohinja, mimo Bleda do Pokljuke pridružil Primož Roglič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vsaka etapa bo štela kot samostojna dirka, na koncu vsake pa bo zmagovalec simbolično osvojil virtualno zeleno majico.

Med tistimi, ki bodo nastopili na vseh petih etapah, bo zelena majica za zmagovalca podeljena v moški in ženski kategoriji, in sicer v starostnih skupinah do 30 let, od 31 do 45 let, od 46 do 60 let in nad 60 let, so še sporočili organizatorji.

KK Adria Mobil bo z agencijo Sport Media Focus zagotovil tudi neposredni prenos vseh petih etap na platformi YouTube.