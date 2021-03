Tragedija na ruski ledeni ploskvi

"Zdravniki so se tri dni borili za njegovo življenje," so sporočili iz njegove ekipe Dinama iz St. Peterburga. Komaj 19-letni branilec Timur Fajsutdinov se je poškodoval v petek na tekmi mladinske lige proti ekipi iz Jaroslavla.

Po poročanju ruskih medijev je plošček mladega hokejista zadel v vratno žilo in je izgubil zavest. V bolnišnici so mu pomagali z umetnim dihanjem, a poškodbe jim ni uspelo pozdraviti.

Smrt je znova sprožila številne debate o ustreznosti hokejske opreme in o tem, da bi bila obvezna zaščitna mreža obraza do 21. leta. O tej temi je spregovoril tudi nekdanji selektor ruske reprezentance Vjačeslav Bikov. "Nehvaležno je komentirati opremo. Morda bi bilo po eni strani res primerno, da bi hokejisti morali igrati z zaščitno mrežo do 21. leta. Morda pravila ne uvedejo, ker se hokejisti brez zaščitne mreže počutijo bolj odgovorne. Po drugi strani pa se vsi zavedamo, da je hokej kontaktni šport. Žal je prišlo do nesrečnega naključja, do tragedije," je smrt najstnika komentiral Bikov.