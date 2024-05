V živo: hitro vodstvo branilcev naslova, Finci so se znesli nad Britanci

Hokejisti Finske so po uvodnem porazu svetovnega prvenstva elitne divizije, ko so po kazenskih strelih izgubili z gostiteljico Češko, na drugi tekmi s kar 8:0 odpravili Veliko Britanijo. Tudi Slovaki so prvenstvo odprli s porazom, danes pa s 6:2 premagali Kazahstan. Pravkar branilci zlata Kanadčani drugo zmago iščejo proti Dancem, Latvijci in Francozi pa se merijo za prvo zmago.

Svetovno prvenstvo, skupinski del, 3. dan (Ostrava in Praga) Nedelja, 12. maj

Lestvici*: * Prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja iz vsake skupine izpade razred nižje.

Po letu 2015 Praga in Ostrava znova gostita svetovno hokejsko prvenstvo najkakovostnejšega razreda. Potekalo bo vse do 26. maja, ko bodo v areni O2 okronali prvaka.

Naslov branijo hokejisti iz zibelke hokeja Kanadčani, ki napadajo že 29. zlato odličje. Drugo zmago lovijo proti Dancem, Latvijci in Francozi pa med seboj obračunavajo za prvo zmago na SP.

Zvečer bodo Avstrijci izzvali favorizirane Švicarje, Švedi pa bodo vlogo favorita poskušali upravičiti proti Poljakom.

Visoka zmaga Fincev

Finci so Veliko Britanijo premagali z 8:0. Foto: Guliverimage Na uvodnem obračunu dneva so Finci potrebovali 17. minut, da so načeli mrežo Velike Britanije, na koncu pa so jo prerešetali z 8:0. Pet golov so dosegli v drugi tretjini. Mikael Granlund je k zmagi prispeval štiri asistence, Oliver Kapanen tri gole, Emil Larmi pa je zaustavil vseh 14 poskusov tekmecev. Na drugi strani je imel Ben Bowns ogromno dela, proti njegovim vratom je zletelo 47 strelov, ubranil jih je 39.

Slovaki so na drugi, zgodnjepopoldanski tekmi s tremi hitrimi goli v drugem delu uvodne tretjine nakazali, v katero smer bo šlo srečanje. Vodstva niso več izpustili iz rok. Libor Hudaček je zadel in dvakrat podal, Martin Pospišil pa dvakrat zadel. Kazahstan so na koncu premagali s 6:2.

Dve skupini, najslabša se bosta poslovila

Na Češkem sodeluje 16 reprezentanc, ki so v predtekmovanju razdeljene v dve skupini. Redni del oziroma tekmovanje v skupinah bo potekalo do torka, 21. maja. Četrtfinalni tekmi (po dve v Pragi in Ostravi) bosta na vrsti dva dni pozneje, polfinalni v soboto, 25. maja, finale in mali finale pa v nedeljo, 26. maja. Te štiri odločilne tekme bo gostila Praga.

Najslabša reprezentanca vsake skupine bo izpadla v divizijo I, skupino A, iz katere so letos znova napredovali Slovenci, ki bodo med elito igrali prihodnje leto na Švedskem ali Danskem.