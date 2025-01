Rekord: na led zmetali več kot sto tisoč pliškov #video

Metanje plišastih medvedkov na led ali parket v dobrodelne namene (v angleščini teddy bear toss) se danes v času božično-novoletnih praznikov dogaja že marsikje po svetu, tudi v Sloveniji se je že večkrat pri hokeju in košarki. Tradicija sicer izvira iz ameriških in kanadskih otroških in mladinskih hokejskih lig.

Rekorder po številu zbranih plišastih medvedkov je hokejski klub iz lige AHL Hershey Bears. V klubu iz ameriške zvezne države Pensilvanija pliške na led mečejo od leta 2001. Rekord so že nekajkrat prestavili, tudi letos, in to na kakšen način! Na prvi tekmi leta plišaste igrače na led zmečejo po prvem doseženem zadetku. Lani so jih nabrali 74.599, letos pa neverjetnih 102.343, dvorana pa sprejme samo 10.514 ljudi. Poklonili jih bodo 34 lokalnim dobrodelnim organizacijam. Poglejte v zgornjem videoposnetku.