Petek, 1. 5. 2026, 21.00
Liga NHL, prvi krog končnice, 1. maj
Zaključni ploščki za Buffalo, Vegas in Montreal
Do sobotnega jutra bi že lahko poznali prav vse udeležence drugega kroga končnice v hokejski ligi NHL. Do konferenčnega polfinala namreč le še ena zmaga manjka moštvom Buffalo Sabres, Vegas Golden Knights in Montreal Canadiens. Ti bodo napredovanje lovili pred domačimi navijači, hokejisti Buffala in Vegasa pa v gosteh.
Moštva Tampa Bay Lightning, Boston Bruins in Utah Mammoth igrajo za podaljšanje sezone za vsaj še eno tekmo.
Liga NHL, končnica. 1. maj:
Pari prvega kroga končnice
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:4/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /3:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /2:4/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:4/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:3/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1