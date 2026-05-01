Ekipa Minnesota Wild je na šesti tekmi prvega kroga končnice lige NHL še četrtič premagala Dallas Stars in se uvrstila v drugi del. To ji je uspelo prvič po enajstih letih. Tekma se je končala s 5:2. Enak izid je bil na šesti tekmi med Anaheim Ducks in Edmonton Oilers. Enak je tudi razplet serije: Anaheim je napredoval s 4:2 v zmagah, kar pomeni, da se je sezona končala za lanske finaliste lige.