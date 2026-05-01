Liga NHL, prvi krog končnice, 30. april
Konec sezone za Edmonton, Minnesota prvič po 11 letih v drugi krog
Ekipa Minnesota Wild je na šesti tekmi prvega kroga končnice lige NHL še četrtič premagala Dallas Stars in se uvrstila v drugi del. To ji je uspelo prvič po enajstih letih. Tekma se je končala s 5:2. Enak izid je bil na šesti tekmi med Anaheim Ducks in Edmonton Oilers. Enak je tudi razplet serije: Anaheim je napredoval s 4:2 v zmagah, kar pomeni, da se je sezona končala za lanske finaliste lige.
Pari prvega kroga končnice
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:4/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /2:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /2:3/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:2/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1
Preberite še: