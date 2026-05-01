Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Petek, 1. 5. 2026, 6.20

1 ura, 12 minut

Liga NHL, prvi krog končnice, 30. april

Konec sezone za Edmonton, Minnesota prvič po 11 letih v drugi krog

Anaheim Ducks Edmonton Oilers | Lanski finalisti Edmonton Oilers so izpadli v prvem krogu. | Foto Reuters

Ekipa Minnesota Wild je na šesti tekmi prvega kroga končnice lige NHL še četrtič premagala Dallas Stars in se uvrstila v drugi del. To ji je uspelo prvič po enajstih letih. Tekma se je končala s 5:2. Enak izid je bil na šesti tekmi med Anaheim Ducks in Edmonton Oilers. Enak je tudi razplet serije: Anaheim je napredoval s 4:2 v zmagah, kar pomeni, da se je sezona končala za lanske finaliste lige.

Liga NHL, konferenčni četrtfinale, 30. april

Pari prvega kroga končnice

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:4/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /2:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /2:3/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:2/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:2/

/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
