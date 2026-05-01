Ni še konec za Kopitarja, upokojeni kapetan v ožjem izboru

Najboljši slovenski hokejist vseh časov je imenitno kariero v ligi NHL končal v ponedeljek zgodaj zjutraj po slovenskem času, ko je s soigralci iz moštva Los Angeles Kings izgubil še četrto tekmo prvega kroga končnice proti Coloradu, a se je 38-letni Hrušičan znašel še med tremi finalisti za spominsko nagrado Lady Bing. Kopitarjeva tekmeca za prestižno nagrado sta Cole Caufield iz Montreala in Jake Sanderson iz Ottawe.

Anže Kopitar se od Los Angelesa poslavlja kot legenda kluba. Ima najdaljši staž v dresu kalifornijske franšize, zanjo je igral 20 sezon, bil je kapetan Kraljev z najdaljšim stažem (deset let), igralec z največ odigranimi tekmami (1.521), največ zbranimi točkami (1.316), največ asistencami (864), največ doseženimi odločilnimi goli za zmago (79), pa tudi eden najzaslužnejših mož ekipe, ko je ta v letih 2012 in 2014 osvojila Stanleyjev pokal.

Tudi posamičnih nagrad je izjemni napadalec v dolgi karieri zbral ogromno. Klubskih je preveč, da bi jih naštevali, vrednost slovenskega zvezdnika pa je redno zaznavala tudi liga NHL oziroma ljudje, ki glasujejo za njene različne nagrade zaslužnim posameznikom. Že v svoji prvi sezoni leta 2007 je bil tako Kopitar izbran med mlade hokejiste za tekmo All Young Star. Na tekmah vseh zvezd je zaigral petkrat (08, 11, 15, 18 in 20), v letih 2016 in 2018 je prejel nagrado Franka J. Selkeja (za napadalca, ki se najbolje znajde v obrambnih nalogah), pa leta 2022 nagrado Marka Messierja za izjemnega vodjo, trikrat pa je že prejel tudi spominsko trofejo Lady Bing (16, 23 in 25), ki jo v ligi podeljujejo igralci, ki "poleg visokega standarda igre kaže še najvišjo stopnjo športnega in gosposkega obnašanja".

Tudi letos tako Kopitar kandidira za to prestižno nagrado Lady Bing, včeraj je bil namreč objavljen seznam treh finalistov, ob zdaj že upokojenem Slovencu sta kandidata še Cole Caufield (Montreal Canadiens) in Jake Sanderson (Ottawa Senators). Zadnji igralec, ki je to nagrado osvojil štirikrat v karieri, je bil Pavel Dacjuk, ki jo je osvojil štirikrat zapored med leti 2005 in 2009. V zgodovini lige NHL so nagrado štirikrat osvojili le štirje igralci Frank Boucher, Red Kelly, Wayne Gretzky in Dacjuk. Vsi so člani hrama slavnih, kamor bo zagotovo včlanjen tudi Kopitar.

Nagrade bodo podeljevali po finalu lige NHL, sicer pa Kopitar kandidira še za dve trofeji. Liga NHL bo v ponedeljek, 4. maja, objavila tri finaliste za spominsko nagrado Billa Mastertona, ki se podeljuje za vztrajnost, športno vedenje in predanost, v sredo, 6. maja pa finaliste za nagrado Franka J. Selkeja za najboljšega obrambnega napadalca lige.

