Prvič v skoraj 60 letih se bo zgodilo, da bo nabor lige NHL, na katerem moštva izbirajo prihodnje člane elitnega tekmovanja med mladimi igralci z vsega sveta, potekal virtualno. Konec junija bi ga moral gostiti Bell Centre v Montrealu, a je načrte preprečila pandemija novega koronavirusa, tako da bo prvi krog na sporedu šele v torek, preostali v sredo. Prvič v 26 letih nabor ne bo potekal v petek, soboto ali nedeljo, pač pa med tednom.

New York Rangers bo izbiral kot prvi.

Prvo besedo imajo Newyorčani

Foto: Getty Images Loterija je poljubila New York Rangers, ki bodo drugič v zgodovini izbirali kot prvi. Hokejski strokovnjaki, ki že lep čas analizirajo kandidate za najvišja mesta na draftu, so si enotni: nesporna številka ena letošnjega nabora je 18-letni Kanadčan Alexis Lafreniere.

Levokrilni napadalec je zadnje tri sezone preživel v mladinski ligi QMJHL, v kateri je zadnje leto kot kapetan poveljeval ekipi Rimouski Océanic. Na 52 tekmah je vknjižil 112 točk (35 zadetkov, 77 podaj), največ med vsemi. Tudi na lestvici asistenc je bil pri vrhu, pri zadetkih je končal kot drugi. Prislužil si je naziv igralca sezone kanadske mladinske lige CHL (združuje Western Hockey League – WHL, Ontario Hockey League – OHL in Quebec Major Junior Hockey League – QMJHL) in postal najkoristnejši igralec QMJHL. Navdušil je tudi na svetovnem mladinskem prvenstvu, na katerem je javorove liste peljal do naslova.

Pred 15 leti so "dali" Crosbyja

Krasita ga vrhunska spretnost in izjemna hitrost. Kot veliko vrlino mu pripisujejo, da se v igri dobro znajde tudi pri "polni hitrosti". Gre za igralca, ki bi ga ekipa NHL lahko takoj vključila v tekmovalni ritem.

Zadnji igralec Rimouski Océanic, ki so ga na naboru izbrali kot prvega, je bil leta 2005 Pittsburghov kapetan Sidney Crosby.

Kralji bodo izbirali kot drugi. Ko so zadnjič imeli drugi izbor, so leta 2008 izbrali danes nepogrešljivi člen obrambe Drewa Doughtyja. Foto: Getty Images

Bodo Kralji zgodovino pisali z Byfieldom?

Loterija je dodobra osrečila Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki je še tretjič v zadnjih štirih sezonah ostal brez končnice. Ti naj bi izbirali med orjaškim kanadskim centrom Quintonom Byfieldom (zadnji dve sezoni je igral v ligi OHL) in krilnim nemškim napadalcem Timom Stützlejem (zadnjo sezono je igral v nemški eliti). Mnogi menijo, da se bodo odločili za prvega. 18-letnika primerjajo z Anžetom Kopitarjem, ki so ga Kralji leta 2005 izbrali kot 11.

Visokoraslega centra Quintona Byfielda (194 cm, 97 kg) primerjajo z Anžetom Kopitarjem. Bo postal najvišje izbrani temnopolti hokejist v zgodovini? Foto: Getty Images "Ko govorimo o številki dve, je odgovor preprost. Vsi vemo, kaj Anže Kopitar pomeni za LA Kings. Ko iščem igralca, ki mu je podoben, v misli pride Quinton Byfield. In od koga se je bolje učiti kot od nekoga, ki ti je podoben?" razmišlja nekdanji dolgoletni skavt v ligi NHL in generalni direktor Craig Button. Ta vzporednice vleče v postavi in eksplozivnosti igralca, prepričan je, da zna biti Byfield dober na obeh polovicah ledene ploskve, kar je Kopitarjeva velika vrlina.

Pričakovati gre, da bo Byfield postal "najvišje" izbrani temnopolti hokejist v zgodovini, Evander Kane (Atlanta Trashers) in Seth Jones (Nashville Predators) sta končala kot četrta izbora.

Če bi se Kralji na koncu odločili za Stützleja, bi ta postal najvišje izbrani hokejist, rojen in hokejesko vzgojen v Nemčiji. Do zdaj je bil kot tretji izbran letošnji MVP sezone, zvezdnik Edmonton Oilers Leon Draisaitl (leta 2014).

Ko so Kralji zadnjič izbirali kot drugi, so se odločili za branilca Drewa Doughtyja, enega svojih trenutno največjih zvezdnikov.

Ottawa z dvema izboroma med peterico

Kot tretji bodo izbirali pri Ottawi, ki bo imela še peti izbor, prvič po letu 2000 se bo tako zgodilo, da bo imela ena ekipa možnost izbrati dva igralca med prvimi petimi.

Visoko kotira tudi Avstrijec Marco Rossi, ki je zadnjo sezono eksplodiral v ligi OHL (na 56 tekmah je dosegel 120 točk). Severni sosedi so imeli na dozdajšnjih naborih najvišje Thomasa Vaneka, ki so ga leta 2003 kot petega izbrali Buffalo Sabres.

Tim Stützle lahko postane najvišje izbrani Nemec:

Rus kotira najvišje med vratarji

Med branilci sta najbolj zaželena Kanadčan Jamie Drysdale in sin dolgoletnega NHL-ovca Geoffa Sandersona Jake. Osemnajstletni Drysdale je zadnji dve leti izkušnje nabiral v ligi OHL in dosegal skoraj točko na tekmo. 18-letni Američan pa je bil v zadnji sezoni del ameriškega razvojnega programa do 18 let, v katerem najstnike pripravljajo na člansko kariero in skrbijo tudi za njihov razvoj zunaj ledenih ploskev.

Po zapisih čez lužo bo kot prvi čuvaj mreže na letošnjem naboru izbran Jaroslav Askarov, ki je v zadnji sezoni večino časa branil v drugi ruski ligi VHL, priložnost pa dobil tudi v dresu KHL-ovca SKA Sankt Peterburg. Askarov lahko po zvezdniku Tampe Andreju Vasilevskemu (19.) in Ilji Samsonovu (Washington Capitals so ga izbrali kot 22.) postane tretji Rus, ki bo na naboru lige NHL izbran prvi med vsemi vratarji.

Med deseterico najvišje postavljenih kandidatov so tudi kanadski center Cole Perfetti, znan po visokem hokejskem IQ, pa švedska krilna napadalca Lucas Raymond in Alexander Holtz.

Vrstni red izbora na naboru 1. kroga (6. oktober): 1. New York Rangers

2. Los Angeles Kings

3. Ottawa Senators (zamenjava s San Jose Sharks)

4. Detroit Red Wings

5. Ottawa Senators

6. Anaheim Ducks

7. New Jersey Devils

8. Buffalo Sabres

9. Minnesota Wild

10. Winnipeg Jets

11. Nashville Predators

12. Florida Panthers

13. Carolina Hurricanes (zamenjava s Toronto Maple Leafs)

14. Edmonton Oilers

15. Toronto Maple Leafs (zamenjava s Pittsburgh Penguins)

16. Montreal Canadiens

17. Chicago Blackhawks

18. New Jersey Devils

19. Calgary Flames

20. New Jersey Devils

21. Columbus Blue Jackets

22. New York Rangers

23. Philadelphia Flyers

24. Washington Capitals

25. Colorado Avalanche

26. St. Louis Blues

27. Anaheim Ducks

28. Ottawa Senators

29. Vegas Golden Knighst

30. Dallas Stars

31. San Jose Sharks

