Zakrajšek 9., Leban Parada 19. na EP v kajakaškem maratonu v Slavonskem Brodu

Na Savi v Slavonskem Brodu so kajakaški maratonci in maratonke v soboto nastopili na najdaljših razdaljah tako med mladinci kot člani. V četrtek sta za uvod v prvenstvo Jošt Zakrajšek in Santiago Leban Parada sicer že nastopila v kratkem maratonu, dolgem 3400 metrov, tokrat pa sta se v zelo zahtevnih razmerah - ob izredno visokih temperaturah - podala na tradicionalno maratonsko tekmo.

Jošt Zakrajšek je v zadnji tekmi dneva - moški članski posamični preizkušnji na 29,8 kilometrov - priveslal na deveto mesto.

"Pogoji so bili zelo težki, bilo je zelo vroče. Konkurenca je bila najboljša mogoča, Španci, Portugalci, Danci. Na koncu sem zasedel deveto mesto, s čimer sem zelo zadovoljen. Sploh, da sem s svojim treningom uspel vse opraviti tako dobro - veslanje, obrate, prenose. Ob koncu prvega kroga, ko se je začelo prerivanje, sem izgubil val in stik s prvo skupino. Ta je potem razpadla na dva dela. Iz tretje skupine sem se želel priključiti drugi, ampak Francoz, ki je bil z menoj, ni želel sodelovati, zato sem se odločil, da počakam in da se udarimo na koncu. Za to disciplino nisem specialist, zato sem zelo zadovoljen z devetim mestom. Vidim, da sem dobro pripravljen, zato se lahko v miru in specifično pripravljam za svetovno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah," je po nastopu v Slavonskem Brodu povedal Jošt Zakrajšek.

Santiago Leban Parada, kajakaš kluba Soške elektrarne, je tekmo zaključil na 19. mestu. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Zmagal je Danec Mads Pedersen, ki je tako ubranil naslov prvaka iz lanske sezone, ko je prvenstvo potekalo v Silkeborgu. Na drugo mesto se je uvrstil Španec Ivan Alonso, na tretje pa Norvežan Eivind Vold.

Kajakaši mladinci so nastopili na nekoliko krajši razdalji, dolgi 22,6 kilometrov. Santiago Leban Parada, kajakaš kluba Soške elektrarne, je svojo drugo tekmo v karieri na prvenstvih stare celine v kajakaškem maratonu zaključil na 19. mestu. Zmagal je španski kajakaš David Pazos, drugi je bil Portugalec Joao Sousa, tretji pa Madžar Arpad Kekesi.