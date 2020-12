Telovadci že na prizorišču evropskega prvenstva, Belakova v veselem pričakovanju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sašo Bertoncelj in Rok Klavora bosta na evropskem prvenstvu v Mersinu edina slovenska predstavnika med člani.

Sašo Bertoncelj in Rok Klavora bosta na evropskem prvenstvu v Mersinu edina slovenska predstavnika med člani. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Slovenska članska in mladinska reprezentanca v športni gimnastiki sta v dveh etapah že prispeli na prizorišče evropskega prvenstva, ki bo prihodnji teden v turškem Mersinu. Gre za prvo veliko gimnastično tekmo v koronski sezoni, prvi slovenski adut pa bo tudi tokrat Sašo Bertoncelj, ki bo na konju z ročaji lovil novo kolajno.

Poleg Saša Bertonclja bo slovensko vrsto med člani zastopal le še Rok Klavora na parterju, ki je to sezono oktobra na edinem svetovnem pokalu po prekinitvi zaradi novega koronavirusa, svetovnem izzivu v Sombotelu zmagal.

To je bila za 32-letnega Ljubljančana po Mariboru 2011, Ljubljani 2016 in Cottbusu 2017 četrta zmaga na tekmah svetovnega pokala, s katero je potrdil, da je v koronski sezoni dobro pripravljen.

Rok Klavora Foto: Vid Ponikvar

Oba članska reprezentanta sta se na prvenstvo skupaj s trenerjema Sebastijanom Piletičem in Dejanom Jovanovićem po negativnih testih na covid-19 odpravila v sredo, kar je nekoliko prej kot običajno. Mladinska vrsta pa na prizorišču trenira že dober teden.

Mladinci zaradi strogih ukrepov v Sloveniji trenirali kar na prizorišču prvenstva

"Ker je pred 14 dnevi vlada zaostrila pogoje v boju proti koronavirusu in prepovedala treninge mladincem, so se ti na evropsko prvenstvo sprva pripravljali doma s pomočjo treningov on-line, kar seveda ne gre pri gimnastiki, kjer so ključna orodja. Zato smo jim organizirali priprave v Mersinu, kjer lahko normalno trenirajo," je za STA pojasnil selektor gimnastične reprezentance Piletič.

"Mi smo imeli tu v Ljubljani 1000 kvadratnih metrov veliko dvorano prazno, ker mladinci zaradi vladnega odloka niso smeli trenirati in se pripravljati na evropsko prvenstvo, v Mersinu pa imajo odlične pogoje za vadbo," je pred odhodom v Turčijo še pojasnil Piletič.

Kot glavni cilj prvenstva stare celine, kjer je vrsta držav zaradi koronskih omejitev že odpovedala nastop, je za Bertonclja omenil kolajno, za Klavoro pa finale. "Oba sta res dobro pripravljena pričakala prvenstvo. Že če bi šlo za normalne razmere in ne bi bilo pandemije, bi rekel, da sta v dobri formi, nekako bolj mirno sta vadila in se pripravljala na tekmo."

Bertoncelj gre korak za korakom

Dobro formo je potrdil tudi Bertoncelj. "Seveda imam možnosti za kolajno, a gremo korak za korakom. V vsakem primeru bo treba narediti dve dobri sestavi. Pripravljen sem zelo dobro, za nas, peščico izbrancev, je bila ena od redkih dobrih stvari koronske pandemije to, da smo lahko trenirali umirjeno, brez motenj. Ker smo smeli. Za druge je bilo slabo, to mi je jasno," je pred odhodom v Turčijo dejal najboljši slovenski telovadec.

Mersin je bil leta 2013 tudi prireditelj sredozemskih iger, na katerih je Bertoncelj osvojil zlato na konju z ročaji.

Dolga leta najboljša slovenska telovadka Teja Belak s partnerjem, nekdanjim reprezentantom Žigo Šilcem, pričakuje naraščaj in bo prvenstvo seveda izpustila. Foto: Ana Kovač

Moškemu EP, ki bo od 9. do 13. decembra, bo nato na istem prizorišču, kjer sta na lanski tekmi svetovnega pokala zmagala tako Teja Belak na preskoku kot Bertoncelj na konju z ročaji, sledilo še EP v ženski športni gimnastiki.

Teja Belak pričakuje naraščaj

Tokrat pa bo EP minilo brez večkratne finalistke Belakove. Dolga leta najboljša slovenska telovadka je namreč potrdila, da s partnerjem, nekdanjim reprezentantom Žigo Šilcem, pričakujeta naraščaj.