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Avtor:
STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
15.21

Osveženo pred

36 minut

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Strelstvo Jasmina Maček Tea Topolovec Matjaž Lepen

Nedelja, 12. 7. 2026, 15.21

36 minut

Strelstvo, Lonato

Strelska naveza Topolovec- Lepen 31, naveza Maček 45.

Avtor:
STA

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Jasmina Maček | Jasmina Maček | Foto Aleš Fevžer

Jasmina Maček

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski strelski navezi Tea Topolovec-Matjaž Lepen in Jasmina Maček-Boštjan Maček sta mešano ekipno tekmo v trapu na svetovnem pokalu v italijanskem Lonatu končali v drugi polovici nastopajočih. Kombinacija Topolovec-Lepen je zadela 134 letečih tarč, kar je zadostovalo za 31., družinska naveza Maček (130) pa je med 55 pari zasedla 45. mesto.

Na dvodnevni posamični tekmi se je najbolj izkazal Tomaž Blazinšek, v petih serijah je zadel 119 glinastih golobov in osvojil 34. mesto. Maček (118) je zasedel 56., Denis Vatovec (117) 61., Matjaž Lepen (115) 86., Matjaž Hlebš (112) pa 120. mesto med skupno 208 tekmovalci.

V ženski konkurenci je Jasmina Maček (100) osvojila 88., Topolovec (93) pa 99. mesto med 106 tekmovalkami.

V moških kvalifikacijah je bil najboljši Španec Andres Garcia (124), v velikem finalu osmih najboljših strelcev pa Italijan Erminio Frasca z novim svetovnim rekordom (30). Pri ženskah je bila v kvalifikacijskem delu tekmovanja najboljša Indijka Neeru Meeru (121), visoko strelsko raven pa je zadržala tudi v finalu in slavila s 27 zadetki.

Po Lonatu, sicer tretji postojanki letošnjega svetovnega pokala po maroškem Tangerju in kazahstanskem Almatyju, bo četrta letošnja tekma med 20. in 29. julijem v kitajskem Hangzhouju. Najboljši strelci in strelke svetovnega pokala v tej sezoni bodo med 3. in 8. decembrom nastopili še v Rimu.

V letošnjem strelskem programu sta tudi evropsko in svetovno prvenstvo. Celinsko tekmovanje bo na sporedu med 27. septembrom in 13. oktobrom v Atenah, svetovno prvenstvo pa med 1. in 15. novembrom v katarski Dohi.

Strelstvo, trap, splošna
Sportal V kvalifikacijah tretje tekme najboljši Slovenec Blazinšek
Jože Čeper
Sportal Strelec Jože Čeper do treh, Eva Vodopivec do dveh državnih naslovov
Strelstvo Jasmina Maček Tea Topolovec Matjaž Lepen
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