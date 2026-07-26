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Avtor:
STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
9.30

Osveženo pred

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Strelstvo Maksimilijan Žarić

Nedelja, 26. 7. 2026, 9.30

1 ura, 31 minut

Hangzhou, svetovni pokal, streljanje z malokalibrsko puško trojni položaj 50 metrov

Žarić na Kitajskem 33. v kraljevski strelski disciplini

Avtor:
STA

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Mladi upi 2025, Maksimiljan Žarić | Foto Mateja Jordović Potočnik

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Obetavni slovenski strelec Maksimilijan Žarić je na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Hangzhouju osvojil 33. mesto v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

Edini slovenski predstavnik na letošnji tretji tekmi v zračnem in malokalibrskem orožju za svetovni pokal Maksimilijan Žarić je zadel 583 krogov, od tega po 197 v klečečem in ležečem ter 189 v stoječem položaju.

V kvalifikacijskem delu tekmovanja sta bila najboljša Kitajec Zhang Changhong in Indijec Niraj Kumar, oba sta zadela po 595 krogov. V velikem finalu osmih najboljših strelcev je z novim svetovnim rekordom zmagal Zhang, potem ko je zadel 363,0 kroga.

Komaj 18-letni Žarić je na Kitajskem nastopil tudi v zračni puški na 10 metrov in s 624,3 kroga osvojil 48. mesto. V kvalifikacijskem delu tekmovanja je bil najboljši Kitajec Sheng Lihao s 637,5 kroga, ki je nato visoko raven streljanja zadržal tudi v finalu in slavil s 253,9 kroga.

Zadnja tekma za svetovni pokal bo med 8. in 16. oktobrom v egiptovskem Kairu. Med 1. in 15. novembrom bo v katarski Dohi še svetovno prvenstvo v vseh strelskih disciplinah v zračnem in malokalibrskem orožju ter puški šibrenici.

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