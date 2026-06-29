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Avtor:
STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
16.52

Osveženo pred

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Strelstvo Luka Lukić Živa Dvoršak Urška Kuharič Robert Marchand

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 16.52

5 minut

Strelstvo, državno prvenstvo

Na Pragerskem okronali državne prvake v strelstvu

Avtor:
STA

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Živa Dvoršak, Luka Lukić | V disciplini malokalibrska puška trojni položaj sta zmagala Živa Dvoršak in Luka Lukić, slednji z državnim rekordom. | Foto www.alesfevzer.com

V disciplini malokalibrska puška trojni položaj sta zmagala Živa Dvoršak in Luka Lukić, slednji z državnim rekordom.

Foto: www.alesfevzer.com

Konec minulega tedna so na Pragerskem izpeljali državno prvenstvo v vseh starostnih kategorijah v malokalibrskem orožju na 50 metrov. Slovenski strelci in strelke so kljub visokim temperaturam pokazali veliko mero potrpežljivosti, vzdržljivosti in vztrajnosti.

V članskih kategorijah sta v disciplini malokalibrska puška trojni položaj zmagala Živa Dvoršak (Olimpija) in Luka Lukić (Trzin), v malokalibrski puški leže Urška Kuharič (Kovinar Ormož) in Robert Markoja (Štefan Kovač Turnišče).

V disciplini malokalibrska pištola sta bila najboljša Majda Raušl (Ptuj) in Blaž Kunšek (Mrož Velenje).

Na državnem prvenstvu je padel tudi en rekord v članski konkurenci, postavil ga je Lukić v disciplini malokalibrska puška trojni položaj, ki je zadel 349,8 kroga.

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