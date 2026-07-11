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Avtor:
STA

Sobota,
11. 7. 2026,
15.00

Osveženo pred

49 minut

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Tomaž Blazinšek trap Strelstvo Jasmina Maček Boštjan Maček

Sobota, 11. 7. 2026, 15.00

49 minut

Svetovni pokal v trapu, Lonato

V kvalifikacijah tretje tekme najboljši Slovenec Tomaž Blazinšek

Avtor:
STA

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Strelstvo, trap, splošna | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenski strelec v trapu Tomaž Blazinšek je kvalifikacije letošnje tretje tekme za svetovni pokal v italijanskem Lonatu končal na 34. mestu in ostal brez finala. Najboljši v kvalifikacijah je bil Španec Andres Garcia, ki je zadel 124 od skupno 125 letečih tarč.

Tomaž Blazinšek je zadnji dan kvalifikacij v mestecu v neposredni bližini Gardskega jezera zadel 48 od 50 tarč za skupno 119 zadetkih letečih tarč, s čimer je z 52. napredoval na končno 34. mesto.

Boštjan Maček, nosilec zlate kolajne z evropskega prvenstva v Leobersdorfu 2018, je zadel eno tarčo manj za končno 56. mesto, medtem ko je bil Denis Vatovec (117) 61., Matjaž Lepen (115) 86., Matjaž Hlebš (112) pa 120. med skupno 208 tekmovalci.

V ženski konkurenci je bila v kvalifikacijah najboljša Indijka Neeru Neeru, ki je zadela 121 letečih tarč. Jasmina Maček je zadela 100 tarč za končno 88. mesto, medtem ko je bila med 106 tekmovalkami Tea Topolovec (93) na koncu 99.

Danes bodo na sporedu še finalni boju v trapu, na nedeljski mešani ekipni tekmi pa bosta nastopili slovenski kombinaciji Maček-Maček ter Topolovec-Lepen.

Tomaž Blazinšek trap Strelstvo Jasmina Maček Boštjan Maček
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