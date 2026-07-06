Ponedeljek, 6. 7. 2026, 20.02
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Državno prvenstvo v streljanju s pištolo, 25 metrov
Strelec Jože Čeper do treh, Eva Vodopivec do dveh državnih naslovov
Konec minulega tedna je bilo v Rečici pri Laškem na sporedu državno prvenstvo v streljanju s pištolo na 25 metrov. V posamični konkurenci je trikrat zmagal Jože Čeper, dvakrat pa njegova kolegica Eva Vodopivec iz domačega društva Dušan Poženel.
Čeper je bil najboljši v disciplinah s središčnim vžigom, hitrostrelno in standardno pištolo. Vodopivec je naslova državne prvakinje osvojila v hitrostrelni pištoli in s središčnim vžigom, Denis Bola Ujčič (Postojna) pa v standardni pištoli.