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Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
20.02

Osveženo pred

52 minut

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Strelstvo Jože Čeper

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 20.02

52 minut

Državno prvenstvo v streljanju s pištolo, 25 metrov

Strelec Jože Čeper do treh, Eva Vodopivec do dveh državnih naslovov

Avtor:
STA

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Jože Čeper | Jože Čeper | Foto Nebojša Tejić/STA

Jože Čeper

Foto: Nebojša Tejić/STA

Konec minulega tedna je bilo v Rečici pri Laškem na sporedu državno prvenstvo v streljanju s pištolo na 25 metrov. V posamični konkurenci je trikrat zmagal Jože Čeper, dvakrat pa njegova kolegica Eva Vodopivec iz domačega društva Dušan Poženel.

Čeper je bil najboljši v disciplinah s središčnim vžigom, hitrostrelno in standardno pištolo. Vodopivec je naslova državne prvakinje osvojila v hitrostrelni pištoli in s središčnim vžigom, Denis Bola Ujčič (Postojna) pa v standardni pištoli.

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