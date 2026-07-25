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Avtor:
STA

Sobota,
25. 7. 2026,
11.31

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek
Maksimilijan Žarić Strelstvo

Sobota, 25. 7. 2026, 11.31

19 minut

Maksimilijan Žarić

Slovenski strelec Maksimilijan Žarić na Kitajskem čez prvo oviro v kraljevski disciplini

Avtor:
STA

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Maksimilijan Žarić | Foto OKS

Foto: OKS

Edini slovenski strelec na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Hangzhouju, Maksimilijan Žarić, se je prebil na nedeljsko glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Komaj 18-letni Ljubljančan je v eliminacijah zadel 579 krogov, od tega 195 v klečečem ter po 192 krogov v stoječem in ležečem položaju.

V eliminacijah je bil najboljši Norvežan Jon-Hermann Hegg s 591 krogi - 198 leže, 197 stoje in 196 kleče.

Mladi Slovenec Maksimilijan Žarić je na svoji prvi tekmi na Kitajskem zasedel 48. mesto v zračni puški na 10 metrov, potem ko je zadel 624,3 kroga. V kvalifikacijskem delu tekmovanja je bil med 88 tekmovalci najboljši Kitajec Sheng Lihao s 637,5 kroga, ki je nato visoko raven streljanja zadržal tudi v finalu in zmagal s 253,9 kroga.

Maksimilijan Žarić
Sportal Strelec Maksimilijan Žarić v zlati sredini na Kitajskem
Maksimilijan Žarić Strelstvo
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