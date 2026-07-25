Edini slovenski strelec na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Hangzhouju, Maksimilijan Žarić, se je prebil na nedeljsko glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Komaj 18-letni Ljubljančan je v eliminacijah zadel 579 krogov, od tega 195 v klečečem ter po 192 krogov v stoječem in ležečem položaju.

V eliminacijah je bil najboljši Norvežan Jon-Hermann Hegg s 591 krogi - 198 leže, 197 stoje in 196 kleče.

Mladi Slovenec Maksimilijan Žarić je na svoji prvi tekmi na Kitajskem zasedel 48. mesto v zračni puški na 10 metrov, potem ko je zadel 624,3 kroga. V kvalifikacijskem delu tekmovanja je bil med 88 tekmovalci najboljši Kitajec Sheng Lihao s 637,5 kroga, ki je nato visoko raven streljanja zadržal tudi v finalu in zmagal s 253,9 kroga.