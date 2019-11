Namiznoteniška zveza ostaja brez predsednika

A nekdanja reprezentantka skupaj s svojima predlaganima članoma izvršnega odbora Sajdo Slatinšek in Gorazdom Veckom ni dobila podpore, za njo je glasovalo 11 od 28 prisotnih delegatov, 17 pa jih je oddalo neveljavno glasovnico, s čimer so izrazili nestrinjanje s tem predlogom.

Novega predsednika bo skupščina poskusila kronati 2. decembra, rok za oddajo kandidatur pa je 25. november.

Na maratonski skupščini (trajala je pet ur), ki so jo mnogi označil za farso, saj naj bi bila polna procedurnih napak in katastrofalno slabo vodena, delegati pa se niso strinjali niti v enem vprašanju, eden drugemu so metali "polena pod noge," predčasno odhajali iz sejne sobe, so tudi odločali o problemu zamude moških državnih prvenstev.

Zamuda je nastala, ker Kajuh Slovan in Športno društvo SU iz Novega mesta zaradi domnevno neprimerne dvorane nista odigrala povratne kvalifikacijske tekme za popolnitev prve lige. Liga odbor je nato sprejel salomonsko odločitev in v prvo ligo uvrstil 11 ekip, a nekateri klubi zaradi te odločitve niso hoteli igrati.

Zdaj je skupščina sprejela sklep, da morata povratno tekmo v primerni dvorani odigrati 9. novembra, in sicer z igralci, ki so za klub registrirani v letošnji sezoni. Po tej tekmi, za katero je veliko vprašanje, če jo bodo sploh odigrali, se bo začelo tudi državno prvenstvo.