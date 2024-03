Nacionalni program šport naj bi bil nared pred koncem leta

Židan je dodal, da je bil prejšnji nacionalni program večinoma neizkoriščen, "kar je katastrofa". Pričakuje, da bo nov predlog, ki se pripravlja na Fakulteti za šport, napisan tako, da bo dejansko prinesel nov veter in dodatni zagon v slovenski šport ter bo uresničljiv.

Ena izmed 14. točk dnevnega reda je bilo tudi tudi stališče kolektivnih športnih panog glede nacionalnih panožnih športnih šol. Prek njih se namreč financirajo športni trenerji. Ugotovili so, da imajo v praktično v vseh športnih panogah, ne le kolektivnih, premalo izobraženega strokovnega kadra. Zato bodo skušali najti način, da se sedanje število (120) v prihodnjem letu poveča, ter da se podaljša pogodbeno obdobje in s tem socialna varnost trenerjev.

Janja Zupančič, državna sekretarka na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je predstavila dopolnitvi letnega programa športa za področje športne vzgoje otrok in mladine za letos ter delno tudi za prihodnje leto. Ker gre v obeh primerih za povečanje sredstev, so člani strokovnega sveta to brez razprave potrdili.

Člani so se, z dopolnitvami, strinjali tudi z osnutkom predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 in mnenjem Olimpijskega komite Slovenije (OKS). Smučarska zveza Slovenije (SZS) je predlagala vključitev smučanja v šole v naravi, ker ima vse manj otrok dostop do učenja smučanja, pred leti pa je bil to obvezen del šolskega programa. SZS je pozivala k razmišljanjem, da bi se to obnovilo.

Državna sekretarka Zupančič je omenila, da je pri tem velik problem smučarska oprema, ker je večina družin nima več. Tudi če šola kupi smuči, starši pravijo, da nimajo denarja za dodatno opremo, recimo kombinezone, je osvetlila. Dejala je tudi, da so bile šole že dogovorjene s ponudniki storitev, a ni bilo snega za izvedbo tečajev. V vsakem razredu je poleg tega tudi pet športnih dni, eden izmed njih je namenjena zimskim dejavnostim, a tudi tu so šole odvisne od vremena, je navedla državna sekretarka.

"V nacionalnem programu mladih mora biti šport vsaj omenjen"

Urad za mladino je pripravil predlog resolucije nacionalnega programa za mladino 2023-2033, kjer pa je bil šport v razpravo po besedah predsednika strokovnega sveta Uroša Mohoriča vključen šele v medresorskem usklajevanju.

Uroš Mohorič Foto: Grega Valančič/Sportida

"V nacionalnem programu mladih mora biti šport vsaj omenjen, ne le zaradi pomena in vpliva na razvoj mladih, ampak tudi zaradi podrejenih zakonskih aktov," je opozoril Židan ter nato še nekaj članov strokovnega sveta.

"Tek na dolge proge"

Zupančič je zagotovila, da bodo predlogi za izboljšanje dokumenta poslani skupini za pripravo nacionalnega programa. Miran Kos, podpredsednik OKS in član strokovnega sveta, je dejal, da so gibalne sposobnosti otrok in mladine v vse večjem upadanju, kar je zaradi pomena gibanja na zdravje potrebno spremeniti, "a bo to tek na dolge proge".

Židan je pojasnil, da so se v zadnjem obdobju na ministrstvu dejavno vključili v pripravo vseh dokumentov, ki se dotikajo športa. "V več kot dveh desetletjih pred tem se je dogajalo, da je šport pričel izginjati iz zakonodajnih dokumentov in s tem tudi iz določenih segmentov družbe". Dodal je, da se bo tak nov pristop v pozitivnem pogledu poznal šele čez čas.

Pripravlja se tudi posodobitev razvida športnih objektov pri nas, ta čas le javnih. Po mnenju Židana in članov strokovnega sveta pa bo nujno, da se bo v razvid vpisala celotna športna infrastruktura pri nas, tudi zasebna. Za ta korak bo verjetno potrebna sprememba zakonodaje.