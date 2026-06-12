Petek, 12. 6. 2026, 12.09
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Kajak, kanu na mirnih vodah, evropsko prvenstvo, Montemor-o-Velho
Manfreda v posamični konkurenci brez finala
Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemor-o-Velhu je Matevž Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašev na 200 metrov zasedel osmo mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Popoldan sledijo še trije slovenski nastopi.
Že v petek si je finale na sprinterski 200-metrski razdalji priborila kajakašica Anja Apollonio. Koprčanka je morala v svoji predtekmovalni skupini priznati premoč le Danki Frederikke Moercke, ki je bila hitrejša za 11 stotink.
Finale bodo popoldan napadali še Mia Medved v kajaku na 500 metrov, dvojec Medved/Apollonio prav tako na 500 metrov, v dvojcu pa se bosta še enkrat predstavila tudi Matevž Manfreda in Anže Pikon.
Jošt Zakrajšek ima nastop prijavljen na petkilometrski razdalji, ki bo v nedeljo tudi sklepna disciplina EP.