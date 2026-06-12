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Avtor:
STA

Petek,
12. 6. 2026,
12.09

Osveženo pred

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kajak kanu Jošt Zakrajšek Matevž Manfreda

Petek, 12. 6. 2026, 12.09

1 ura, 11 minut

Kajak, kanu na mirnih vodah, evropsko prvenstvo, Montemor-o-Velho

Manfreda v posamični konkurenci brez finala

Avtor:
STA

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Matevž Manfreda | Matevž Manfreda se v posamični konkurenci ni uvrstil v finale. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Matevž Manfreda se v posamični konkurenci ni uvrstil v finale.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Na evropskem prvenstvu v kajaku in kanuju na mirnih vodah v portugalskem Montemor-o-Velhu je Matevž Manfreda v dopoldanskem polfinalu kajakašev na 200 metrov zasedel osmo mesto in skupno 17. v Evropi ter v tej disciplini končal tekmovanje. Popoldan sledijo še trije slovenski nastopi.

Že v petek si je finale na sprinterski 200-metrski razdalji priborila kajakašica Anja Apollonio. Koprčanka je morala v svoji predtekmovalni skupini priznati premoč le Danki Frederikke Moercke, ki je bila hitrejša za 11 stotink.

Finale bodo popoldan napadali še Mia Medved v kajaku na 500 metrov, dvojec Medved/Apollonio prav tako na 500 metrov, v dvojcu pa se bosta še enkrat predstavila tudi Matevž Manfreda in Anže Pikon.

Jošt Zakrajšek ima nastop prijavljen na petkilometrski razdalji, ki bo v nedeljo tudi sklepna disciplina EP.

Anja Apollonio
Sportal Anja Apollonio neposredno v finale

kajak kanu Jošt Zakrajšek Matevž Manfreda
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