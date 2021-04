Ministrstvo ni ugodilo panožnim zvezam

Na direktoratu za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so danes odgovorili na javni poziv predsednikov kolektivnih panožnih športnih zvez v zvezi z nadaljevanjem športnih tekmovanj v času zaustavitve javnega življenja. Pomislekom športnih panog niso ugodili.

Predsedniki kolektivnih panožnih športnih zvez so v ponedeljek na vlado naslovili skupni poziv k nadaljevanju tekmovanj, ki morajo biti z novim odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov med 1. in 11. aprilom prekinjena. Hokejska, košarkarska, nogometna, odbojkarska in rokometna prvenstva so za tekmovanja na državni ravni, ravni državnih lig, začasno zaustavljena. In tako bo, upoštevajoč odgovor s strani pristojnega ministrstva, tudi ostalo.

Pod odgovor športnim zvezam se je podpisala generalna direktorica direktorata za šport Mojca Doupona in ponovila, da je "glavni namen 11-dnevne ustavitve javnega življenja zmanjšanje stikov ter s tem preprečitev širjenja virusa in varovanje življenj ljudi".

"Edini način, da se ustavi širjenje virusa, je zmanjšanje števila stikov oz. zmanjšanje interakcije med državljani, za kar je bilo potrebno sprejeti niz ukrepov. Ta odločitev vpliva tudi na področje športa," je poudarila generalna direktorica.

"Navkljub zaostrovanju ukrepov se je Vlada RS odločila omogočiti izvajanje športne vadbe (treningov) najvišjim kategorijam športnikov (vrhunskim in perspektivnim športnikom, ter članom državnih reprezentanc v starostni skupini kadeti, mladinci in člani). Odlok prav tako dovoljuje, da se lahko v odboju med 1. in 11. aprilom izvajajo mednarodne športne prireditve opredeljene v 74. členu zakona o športu."

"Na podlagi navedenega vas naprošamo, da koledarje športnih tekmovanj na državni ravni, prilagodite trenutni situaciji in jih po potrebi časovno zamaknete po 12. aprilu. Zavedamo se, da bo začasna zaustavitev večine družbe prizadela tako šport, kot druge družbene podsisteme v Sloveniji. Vlada in stroka so se skupaj odločili za takšen pristop v upanju, da bo prispeval k umiritvi epidemioloških razmer in, da se bomo po 12. aprilu lahko vrnili k ukrepom iz načrta sproščanja ukrepov, ki ga je Vlada sprejela letos januarja.

"Prosimo vas, da naša prizadevanja podprete s ciljem, da se šport čim prej sprosti. Za razumevanje zahtevne situacije se vam iskreno zahvaljujemo," je zapisano v pisnem odgovoru predstavnikom športnih zvez.