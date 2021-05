Mayweather se veseli zabave in mastnega čeka

Kot je dejal Mayweather za AFP, se veseli dvoboja 6. junija v Miamiju, ko se bo pomeril s spletno senzacijo Paulom Loganom.

Mayweather pri 44 letih v teoriji nima potrebe, da bi spet nase navlekel boksarske rokavice po koncu bogate kariere, ki naj bi mu po ocenah prinesla več kot milijardo dolarjev zaslužka. Vendar pa je novinarjem dejal, da ni zadovoljen s tem, da bi po koncu kariere le mirno sedel in užival v "upokojenskih letih". Dodaten čar pa seveda zanj prinaša tudi masten ček za dvoboj s Paulom, 26-letnim zvezdnikom Youtuba, ki je doslej boksal le dvakrat.

Za zdaj finančne podrobnosti dvoboja niso znane. Prav tako ni jasno, koliko rund se bosta borca borila ali katere rokavice bosta nadela.

Mayweather enostavno vidi prihajajoči dogodek kot lepo priložnost, da zasluži "nor denar". "Od boksanja sem se že poslovil. Moj izkupiček je 50-0. Vendar pa se vseeno še želim zabavati in služiti sto milijonov dolarjev. Mislim, da sem pameten poslovnež," je dejal Mayweather za AFP.

"Veliko je boksarskih šampionov, ki imajo bogato športno zapuščino, nimajo pa denarja. Super je, da grem sam še vedno lahko v ring in za to dobim noro plačilo," je dodal ameriški boksarski zvezdnik in dodal: "Ljudje mislijo, da upokojitev pomeni, da ždiš doma, imaš noge na kavču in se rediš. To ni nekaj, kar si sam želim početi. Jaz se rad zabavam, potujem po svetu in uživam življenje..."

"Ljudje se želijo zabavati. Zadnje čase v medijih poslušamo le o covidu in cepivih. Pojdimo nazaj k ponujanju zabave, prepričan sem, da to ljudje potrebujejo," je še menil Mayweather, ki je v času kariere na 50 poklicnih dvobojih ostal nepremagan, naslove svetovnega prvaka pa je osvojil v petih težnostnih kategorijah.

