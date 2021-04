Macujama prvi Japonec z zelenim suknjičem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Japonec Hideki Macujama je zmagovalec prvega velikega golfskega turnirja sezone, prestižnega mastersa v Augusti. Zadnji dan tekmovanja je zadržal prednost, ki si jo je priigral v soboto, in postal prvi Japonec z zmago na enem od štirih majorjev.

Devetindvajsetletni Macujama, pred turnirjem 25. igralec na svetu, je za nagrado prejel 1,7 milijona evrov in zeleni suknjič, ki mu ga je po tradiciji, dolgi že 85 let, oblekel lanski prvak. Tokrat je bil to vodilni igralec na računalniški lestvici, Američan Dustin Johnson, ki se ni prebil skozi rez oziroma je tekmovanje končal po prvih dveh dneh.

Macujama je šele drugi azijski igralec z naslovom na majorjih. Pred njim je leta 2009 Južni Korejec Jang Jong Eun zmagal na prvenstvu PGA.

Njegov uspeh je na Japonskem sprožil pravo evforijo. "Sploh si ne predstavljam, kako bo doma, ko se vrnem z zelenim suknjičem. Zagotovo se zelo veselim tega trenutka, podobno kot olimpijskega turnirja v Tokiu letos poleti," so bile prve besede novega prvaka po zmagi.

Japonska ima dve prvakinji, Čako Higuči, ki je slavila leta 1977 na prvenstvu LPGA, ter Hinako Šibuno, ki je pred dvema letoma zmagala na prvenstvu Velike Britanije, najboljši rezultat pri moških pa je imel Isao Aoki, ki je bil leta 1980 drugi na US Opnu. Macujama je bil leta 2017 prav tako drugi na Odprtem prvenstvu ZDA.

Drugo mesto z enim udarcem zaostanka oziroma devetimi udarci pod parom igrišča je zasedel novinec na mastersu, Američan Will Zalatoris (279), tretje mesto pa sta si razdelila Jordan Spieth in Xander Schauffele (oba 281).

Naslednji major je prvenstvo PGA konec maja na igrišču Kiawah Island pri Charlestonu. V drugi polovici junija sledi US Open na Torrey Pines v San Diegu, The Open oziroma OP Velike Britanije pa bo letos julija na Royal St George's južno od Londona.

* Izidi:

1. Hideki Matsuyama (Jap) -10 (69-71-65-73)

2. Will Zalatoris (ZDA) -9 (70-68-71-70)

3. Xander Schauffele (ZDA) -7 (72-69-68-72)

. Jordan Spieth (ZDA) -7 (71-68-72-70)

5. Marc Leishman (Avs) -6 (72-67-70-73)

. Jon Rahm (Špa) -6 (72-72-72-66)

7. Justin Rose (Ang) -5 (65-72-72-74)

8. Corey Conners (Kan) -4 (73-69-68-74)

. Patrick Reed (ZDA) -4 (70-75-70-69)

10. Tony Finau (ZDA) -3 (74-66-73-72)

. Cameron Smith (Avs) -3 (74-68-73-70)

...