Markantni Škot drugič do drugega naslova "težji" za več kot 500 tisočakov

Peter Wright je svetovno krono prvič osvojil pred dvema letoma, lani pa je moral žezlo predati trenutni številki ena, Valižanu Gerwynu Priceu. Ta je letos izpadel v četrtfinalu proti Smithu.

Finale je bil napet do konca, 31-letni Smith pa je po zaostanku z 2:0 v nizih nato povedel s 4:3 in 5:4, 51-letni Škot, ki slovi po nenavadnih pričeskah in pisanih oblačilih, pa je nato osvojil tri zaporedne nize za drugo slavje v karieri.

V izenačenem finalu je imel Smith nekoliko višje povprečje treh puščic (99,22) kot Wright (98,34), ob tem pa je zadel tudi več popolnih serij s 180 točkami (24-17). Na cedilu ga je nekoliko pustilo le zaključevanje na dvojna polja (35-39 odstotkov). Wright je skupno v dvoboju dobil 27 iger, Smith pa 23.

Bogatejši za več kot pol milijona evrov

Ob tem je markantni Škot v žep pospravil ček za 500 tisoč funtov (597 tisoč evrov) in se na svetovni lestvici, ki se meri v osvojenih denarnih nagradah, močno približal Priceu. Smithu v uteho ostaja okoli 238 tisoč evrov, skupni denarni sklad pa za turnir, ki tradicionalno poteka od sredine decembra do prvih dni v novem letu, znaša 2,5 milijona funtov.

Wright je z zmago postal eden od četverice, ki se lahko pohvalijo z dvema naslovoma svetovnega prvaka. Pred njimi sta le Nizozemec Michael van Gerwen s tremi ter neulovljivi in že upokojeni Anglež Phil Taylor s 14.

Michael van Gerwen, dolga leta številka ena na svetovni lestvici, je prvenstvo predčasno končal zaradi okužbe z novim koronavirusom. Foto: Guliverimage

Van Gerwen, dolga leta številka ena na svetovni lestvici, je moral tako kot nekateri drugi letos tekmovanje končati zaradi okužbe z novim koronavirusom.