Klubom v ligi NFL grozi večmilijardna finančna luknja

Isti vir navaja, da bi bili v primeru praznih tribun prihodki klubov kar za 38 odstotkov nižji kot leta 2018, saj bi klubi ostali brez lepega denarnega kolača od prodaje vstopnic in klubskih spominkov, hrane in pijače ter parkiranja na stadionih.

Največji primanjkljaj bi imeli ekipi Dallas Cowboys in New England Patriots. Zasedba iz Teksasa bi v tem primeru ostala kar brez 600 milijonov dolarjev (547 milijonov evrov) od 950 milijonov dolarjev (865 milijonov evrov) letnega prihodka, ekipa iz ameriške zvezne države Massachusetts pa brez 315 milijonov dolarjev (287 milijonov evrov) od 600 milijonov dolarjev (546 milijonov evrov) letnega prihodka.

Vodstvo lige NFL je sicer v začetku tega meseca predstavilo spored tekmovanja v novi sezoni. Začela se bo 10. septembra s tekmo med ekipama Kansas City Chiefs in Houston Texans.

Redna sezona NFL, dolga 17 tednov, naj bi se končala 3. januarja, končnica pa se bo sklenila s super bowlom 7. februarja v Tampi. Skupaj bo na sporedu 256 tekem rednega dela, pomerilo pa se bo 32 ekip. Letos je zmago slavila ekipa Kansas City Chiefs.

V ZDA so zavoljo epidemije trenutno zaustavljena športna tekmovanja, kot so hokejska liga NHL, košarkarska NBA, baseballska liga MLB, nogometna liga MLS in mnoga druga tekmovanja.

V ZDA so do srede zvečer potrdili 1,55 milijona okužb s koronavirusom in 93.431 smrti.