Metka Lobnik do uspeha kariere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoistka Metka Lobnik je danes na veliki nagradi Portugalske osvojila srebrno kolajno v kategoriji do 78 kg in dosegla največji uspeh v karieri. V velikem finalu jo je ugnala Nemka Anna-Monta Olek, ki je medsebojni dvoboj dobila že lani v finalu Pertha.

V kratkem finalu, ki se je končal pred polovico dvoboja, je bila slovenska reprezentantka aktivnejša. Tudi končna odločitev se je začela s poskusom meta mlade Štajerke, ki je že izvedla pol meta, tekmica pa je med padanjem odgovorila tudi z zelo srečnim protinapadom in pristala na Slovenki. Akcijo je zaključila s končnim prijemom.

"S tem uvodom v sezono sem seveda zadovoljna, lahko pa bi bilo še boljše. Skušala sem dobiti tudi finale. Tekmica je zelo dobra, zato sem morala tvegati in ni se izšlo. Izvajala sem met, kontrola je bila nekaj slabša, nasprotnica je reagirala, padla name in izvedla končni napad," je razplet za STA pokomentirala tekmovalka iz Orehove vasi.

Dvaindvajsetletna judoistka Apolona iz Maribora je dopoldan najprej z iponom po prostem prvem krogu odpravila 19-letno Portugalko Fabio Conceicao in v osmini finala še leto starejšo Ciprčanko Zanet Mihelidu.

V četrtfinalu in polfinalu je bil za napredovanje dovolj vazari. Najprej je padla izkušena 28-letna Britanka Emma Reid, nato še 25-letna Hrvatica Karla Prodan, pred tremi leti že nosilka kolajne na evropskem prvenstvu.

Cilj so olimpijske igre

"Dve zmagi v parterju, dve z metom. Vse tehnike so bile lepe in končno potrjujem, kar smo delali na treningih," je še povedala študentka Pedagoške fakultete v Mariboru, ki si je za cilj postavila nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

"Z današnjim uspehom sem v res dobrem položaju, seveda pa nekaj dobrih rezultatov še potrebujem. Cilj seveda so igre in da tudi tam pokažem, da to ni naključje," je še povedala tekmovalka, ki doma že ima olimpijsko kolajno, a z mladinskih iger 2018 v Buenos Airesu.

Judoistična karavana se prihodnji teden seli na olimpijsko generalko v Pariz, ki bo gostil prvi grand slam sezone. V slovenski vrsti se bo predstavila tudi aktualna svetovna podprvakinja Andreja Leški, manjkala pa bo današnja junakinja slovenskega tabora. "Tja grem le na priprave. Tekem je res veliko in bilo bi preveč, če bi skušala nastopati na vseh," je še dodala Lobnik.

V boju za točke na olimpijski lestvici pa je tudi srebro še kako pomembno za Lobnik, ki je bila pred tekmo na Portugalskem na 21. mestu svetovne lestvice, njena finalna nasprotnica dve mesti višje.

V isti kategoriji je nastopila tudi Patricija Brolih in se poslovila po porazu z Ukrajinko Julijo Kurčenko, aktualno evropsko prvakinjo v konkurenci do 23 let. Vito Dragič je moral v odprti moški kategoriji priznati premoč Japoncu Kanti Nakanu.

Žgank začel z zmago

V slovenskem taboru so se veselili tudi zmage Mihaela Žganka v kategoriji do 90 kilogramov. Slovenski borec, ki nastopa v kimonu s turško zastavo, je imel zahteven razpored, a z blazine pometel vse tekmece, po podaljšku v finalu tudi Estonca Klena Kristoferja Kaljulaida.