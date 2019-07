Boksarski svet žaluje #video

Dadaševa so po dvoboju proti Portoričanu Subrielu Matiasu v ameriškem mestu Oxon Hill prepeljati v bolnišnico, kjer so ga dali v umetno komo, iz katere se ni več zbudil. Dvoboj je po 11. rundi prekinil trener ruskega boksarja, a izkazalo se je, da je bilo prepozno, poškodbe, ki jih je do takrat utrpel, so bile očitno prehude.

Usodni dvoboj za ruskega boksarja:

