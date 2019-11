Bežigrajčanom ekipni naslov v judu

Judoisti Bežigrada so državni prvaki v letu 2019. Na finalnem turnirju v Celju so v odločilni borbi premagali celjski Z'dežele Sankaku s 6:1, najboljšo ekipo rednega dela tekmovanja.

V polfinalu so Celjani najprej ugnali TVD Partizan Ljutomer s 6:1, Ljubljančani pa so bili s 5:2 premagali Impol iz Slovenske Bistrice. V boju za bron je bil Impol nato s 5:2 boljši od Ljutomera.

"Zmaga v prvi ligi mi pomeni veliko, saj liga povezuje ekipo in zato z večjim veseljem treniramo. Vesel sem, da sem pokazal dobre borbe, poizkušal sem se čim bolj osredotočiti na svoje borbe in odmislit kaj moja zmaga ali poraz prineseta. Dal sem vse od sebe in to se je obrestovalo. Pomagalo mi je tudi vzdušje v ekipi, ki me je motiviralo in dalo še dodatne atome moči. Skozi celotno ligo smo imeli kar nekaj težav, saj ni bilo lahko sestaviti ekipe za vse štiri kroge," je po slavju povedal Jaka Kavčič iz JK Bežigrad.