Umrl legendarni britanski dirkač Phil Read

Britanec Phil Read, prvi motociklist, ki je zmagal na svetovnem prvenstvu v kategorijah za veliko nagrado do 125, 250 in 500 ccm, je umrl v četrtek v starosti 83 let, je sporočila njegova družina. Kot poroča agencija Reuters, je bil Read, ki je dirkal od leta 1961 do 1976, sedemkratni svetovni prvak in osemkrat zmagovalec dir Isle of Man TT.