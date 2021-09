Slovenci optimistično na polfinale v Daugavpils

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec tedna bodo speedwayisti v latvijskem Daugavpilsu lovili vstopnice za finale ekipnega svetovnega prvenstva. Med polfinalisti je tudi Slovenija, v Latviji jo bodo zastopali Nick Škorja, državni prvak Matic Ivačič in Anže Grmek.

Daugavpils bo v petek in soboto prizorišče polfinalnih obračunov 14 reprezentanc, ki se bodo potegovale za nastop v finalu svetovnega ekipnega prvenstva oziroma pokala narodov. Ta bo 17. oktobra v Manchestru v Veliki Britaniji.

Slovensko reprezentanco sestavljajo Ivačič, Škorja in Grmek, vodil pa jo bo Gregor Arnšek. Slovenija bo vozila v petek, nasprotniki pa bodo člani reprezentanc Poljske, Švedske, Danske, Češke, Finske in ZDA. V soboto pa bodo ob gostiteljih Latvijcih vozile še reprezentance Rusije, Avstralije, Nemčije, Francije, Italije in Ukrajine.

"Upam, da se bomo dobro prilagodili stezi, da bomo našli prave nastavitve motorjev in da bomo vsi trije hitri ter upamo na čim več točk. Smo mlada ekipa, zagnani fantje in upam, da se bomo dobro znašli na stezi, ki jo poznamo, saj smo na njej že dirkali," je za spletno stran krovne zveze AMZS povedal Ivačič, ki bo tokrat ob odsotnosti Mateja Žagarja kapetan slovenske reprezentance.

Naslov prvaka branijo Rusi, ki imajo v tej sezoni z Artjomom Laguto in Emilom Sajfutdinovom tudi dva predstavnika na vrhu svetovnega prvenstva posameznikov. Rusi so dobili vse tri preizkušnje pokala narodov, odkar tekmovanje za naslov ekipnega svetovnega prvaka izvajajo v tej obliki.

Iz vsake od polfinalnih skupin se bosta prva dva neposredno uvrstila v veliki finale, ki bo oktobra v Manchestru in kamor je že uvrščena domača ekipa Velike Britanije. Zadnji prosti mesti pa bosta v dodatnih preizkušnjah lovile še tretje- in četrtouvrščena ekipa iz obeh polfinalov.