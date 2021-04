Vse težje je dobiti kolo, čeprav so cene višje. Kje so razlogi?

Velika rast povpraševanja je marsikomu otežila nakup kolesa. Čeprav so se cene dvignile, je povpraševanje rekordno, na drugi strani pa težavo predstavljajo tudi dobavni roki. Cene so se v povprečju dvignile za deset odstotkov.

Ob klicu v marsikatero prodajalno koles v prestolnici je odgovor podoben. "Pridite hitro, nekaj jih še imamo." ali pa "Jih imamo, ampak hitro gredo." Prodaja koles je v času epidemije močno poskočila in poskrbela za pomanjkanje ponudbe. Na drugi strani imajo številni dobavitelji težave in ne uspejo realizirati vseh naročil.

V Sloveniji so najbolj popularna, gorska in cestna kolesa, veliko rast pa doživljajo električna kolesa. "Če bi zdaj kdor koli ponudil tisoč koles, bi jih vsi prodajalci takoj vzeli," razlaga direktor kolesarske trgovine Velo Grega Tekavec. Dodaja, da so kolesarske trgovine zdaj dobile novo zalogo, čez mesec ali dva pa se bo znova poznala luknja.

Nenormalna rast

Foto: Osebni arhiv "Rast je nenormalna oziroma nadpovprečna. Je pa na drugi strani težava, da so dobave zamujaj, ob tem pa so stroški transporta veliko višji. Proizvajalci ne dohajajo povpraševanja. Največja težava so komponente Shimana. Njihova dobava niti približno dovolj velika, kolikor je na drugi strani povpraševanja," dodaja Tekavec.

Več zanimanja strogo zaradi epidemije

Povpraševanje po kolesih je v zadnjem letu poskočilo za okrog 20 do 30 odstotkov, Tekavec pa meni, da je podobno tudi pri tekaški obutvi.

"Večje povpraševanje je strogo povezano z epidemijo. Ljudje so več doma, manj potujejo in vsak išče izhod iz hiše. Mislim, da je podobno tudi na segmentu tekaške obutve. Povedano po domače, ljudje so začeli več "športat" in so se založili z novimi kolesi. Lani je odpadlo veliko dopustov, ali pa so bili ti cenejši in to je odlična priložnost, da obnoviš vozni park," razlaga.

Še več kot pri klasičnih kolesih, se je zanimanje dvignilo pri električnih. "Na tem področju vsako leto podvojimo prodajo," pojasnjuje.

Foto: Ana Kovač

Veliko dražji kontejnerski prevoz

Ob večjem povpraševanju, pa so se dvignile tudi cene. Kolesa so se podražile za približno deset odstotkov.

"Podražitev je na vhodni strani in je posledica podražitve, ki jo je predvidel proizvajalec in pa predvsem veliko dražjega transporta," razloge za višjo ceno pojasnjuje Tekavec. Dodaja, da se je kontejnerski prevoz podražil od dvakrat do trikrat v času epidemije.

"V zadnjih sedmih osmih letih smo za najdražji prevoz kontejnerja plačali do tri tisoč dolarjev, zdaj pa so se cene gibale tudi po deset tisoč dolarjev. Cene so se zdaj že umirile, še vedno pa plačamo za kontejner okrog sedem tisoč dolarjev."