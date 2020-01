Virtualni razgovor za službo? To je možno tudi pri nas.

Z digitalizacijo in napredkom tehnologije se preoblikujejo tudi poklici. Želje in potrebe po določenih kadrih se prilagajajo spreminjajočem se trgu, na katerega ima največji vpliv ravno napredek. Mladi iskalci zaposlitve in tudi tisti, ki imajo že službo, vendar iščejo nove priložnosti na trgu dela, stežka dobijo vse informacije o možnosti zaposlovanja in nenazadnje tudi o tem, kje lahko ponudijo svoje znanje in kompetence.

Prav tem spremembam sledijo v podjetju Optius, kjer pripravljajo že drugi on-line karierni sejem, na katerem bo sodelovalo 50 zaposlovalcev iz praktično vseh panog: od IT, trgovine, proizvodnje in turizma do bančništva, zavarovalništva in drugih.

Foto: Getty Images

Kako poteka on-line karierni sejem?

Do virtualnega kariernega sejma, ki bo potekal od 22. do 26. januarja 2020, boste lahko dostopali iz katerekoli pametne naprave, ki je povezana s spletom.

Zasnovan je tako, da prva dva dni poteka v živo, kar pomeni, da boste imeli zaposlovalci in iskalci zaposlitve priložnost spoznavati se v spletnih klepetih, ki bodo potekali na dva načina:

prek diskretnih zasebnih klepetov, kjer se lahko iskalec zaposlitve in predstavnik podjetja pogovarjata sama;

na skupinskih klepetih podjetij, ki so namenjeni bolj splošnim informacijam.

Poleg tega boste lahko v prvih dneh obiskali tudi webinarje, v naslednjih treh dneh pa boste imeli priložnost, da se prijavite na prosta delovna mesta, lahko pa se boste tudi vpisali v bazo življenjepisov, ki jih bodo zbirali delodajalci.

Optius On-line karierni sejem poteka na spletu in je preprosta, pregledna in učinkovita oblika povezovanja iskalcev nove zaposlitve s podjetji, ki omogoča anonimen klepet v živo s predstavniki podjetij. Prijavite se lahko na številna prosta delovna mesta, se vpišete v bazo ali pa opravite z zanimivim delodajalcem videopogovor. Optius On-line karierni sejem svoja virtualna vrata ponovno odpira januarja 2020. Potekal bo od srede, 22. januarja, do vključno nedelje, 26. januarja 2020.

Foto: Getty Images Več razgovorov v enem dnevu: večja možnost, da končno dobite službo

Iskanje zaposlitve je stresen in pogosto tudi dolgotrajen postopek, pri katerem boste uporabili veliko časa in energije. V on-line kariernem sejmu pa se bodo vaše možnosti za zaposlitev zelo povečale, saj boste v enem dnevu lahko opravili tudi več razgovorov.

Na spletni strani optius.com bodo kmalu objavili tudi seznam vseh zaposlovalcev, ki bodo prisotni na on-line kariernemu sejmu, tako da se boste lahko že vnaprej zelo dobro pripravili na morebitne razgovore.

Ena od ključnih prednosti on-line kariernega sejma je dejstvo, da boste ves čas ostali v virtualnem svetu. Razgovori in pogovori s potencialnimi zaposlovalci potekajo prek spleta, kar za marsikoga pomeni tudi manj stresen način iskanja zaposlitve. Razgovori bodo potekali tako rekoč v udobju vašega naslanjača – brez pritiskov in v sproščenem okolju.

Anonimnost zagotovljena

On-line karierni sejem je odličen način iskanja novih priložnosti za vse zaposlene, ki ste v fazi aktivnega iskanja zaposlitve, ki imate izkušnje in veste, kako želite nadaljevati svojo karierno pot, ne želite pa iskati nove zaposlitve po klasični poti – predvsem iz strahu, da bi za to izvedeli drugi sodelavci ali celo vaši nadrejeni.

On-line karierni sejem je za vas odlična rešitev, ker se ga lahko udeležite od kjerkoli in v kateremkoli delu dneva. Velika prednost pa je tudi dejstvo, da se lahko z zaposlovalci pogovarjate anonimno in se potem sami odločite, ali in v kateri fazi razgovora se boste razkrili potencialnemu delodajalcu.

Zapustite cono udobja in preverite, kakšne so vaše karierne možnosti. Prijavite se na on-line karierni sejem. Foto: Getty Images

Izstopite iz cone udobja

Če spadate med tiste, ki niso najbolj zadovoljni s trenutnim potekom svoje kariere ali sanjate o drugačni službi, vendar ne veste, kakšne so sploh vaše možnosti, potem je on-line karierni sejem čudovita priložnost za vas.

On-line zaposlitvenega sejma se lahko udeležite povsem neobremenjeno. Oglejte si ponujene priložnosti in spoznajte delodajalce, ki bi vas utegnili zanimati. Med zaposlovalci bodo namreč ugledni delodajalci, ki bodo obiskovalcem ponujali veliko izbiro kakovostnih delovnih mest – mogoče prav takšna, ki bi vas lahko spodbudila, da se odločite za spremembo.