V Tabu Mežica odpustili 25 delavcev

V Tovarni akumulatorskih baterij (Tab) Mežica so po informacijah iz delavskih vrst odpustili 25 delavcev, ki delajo v tovarnah v Črni in Žerjavu. Pogodbe naj bi zaposlenim za nedoločen čas prekinili iz poslovnih razlogov. Delavci so odpovedi, ki bodo začele veljati s koncem maja, prejeli pisno domov, poroča časnik Večer.