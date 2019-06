Top nepremičnine meseca junija

Oglasno sporočilo

V agenciji ABC NEPREMIČNINE, d.o.o., ki ima več kot 23 let izkušenj na področju posredovanja nepremičnin, so naredili izbor nepremičnin meseca junija, ki so še posebej zanimive.

Kranjska Gora, licitacija za nakup oziroma rekonstrukcijo hotela Razor. Hotel je bil zgrajen leta 1902, ima pa že pridobljeno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo. PREBERI VEČ.

Ljubljana – Bežigrad, prostorno stanovanje za Bežigradom, svetlo in obnovljeno. Stanovanje s tremi sobami, teraso in dvema parkirnima mestoma in veliko shrambo. 24-urno varovanje. Mirna soseska v neposredni bližini obvoznice in centra. Visoka kakovost bivanja. PREBERI VEČ.

Ljubljana - center, staro meščansko svetlo stanovanje v strogem centru Ljubljane, na Rimski ulici, v velikosti 105 m2. Stavba je obnovljena in energetsko učinkovita. Parkirni prostor zagotovljen. Stanovanje je potrebno obnove, zato si ga kupec lahko preuredi po svojih željah. PREBERI VEČ.

Ljubljana - center, čudovito in izredno svetlo prenovljeno štirisobno staro meščansko stanovanje z visokimi stropi, obnovljenim parketom, inštalacijam ter novimi okni ... PREBERI VEČ.

Ljubljana – Podutik, samostojna hiša v treh etažah z dobrih 220 m2. Hiša ima dve garaži in je na koncu slepe ulice. Vrt je izredno lepo urejen, kjer najdemo tudi vrtno uto s kaminom. Za hišo je terasa z zimskim vrtom. Primerno za osebe, ki cenijo mirno lokacijo tako rekoč brez prometa, ki vodi mimo hiše. PREBERI VEČ.

Izola, luksuzno opremljeno in v letu 2018 povsem prenovljeno 3-sobno stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ki je v starem mestnem jedru ob izolski marini. Neto bivalna površina meri 82,25 m2 + 6,7 m2 balkona. Prodaja se v celoti opremljeno. Oprema je tako rekoč nova in zelo malo rabljena. PREBERI VEČ.

Dragomelj, 2,5-sobno mansardno in razgibano stanovanje v naselju Novi Dragomelj. Stanovanje meri 74,35 m2, balkon pa 5,9 m2. Pripada mu eno zunanje lastniško parkirno mesto in eno v garaži pod objektom. Je izredno svetlo in prostorno. PREBERI VEČ.

Šiška - Dravlje, blizu kluba 300, penthaus, izredno atraktivno stanovanje na mirni lokaciji v bližini zelenih, rekreativnih površin in vse infrastrukture. Stanovanje ima visoke strope, kar daje celotnemu ambientu izredno zračnost, prostornost, velika panoramska okna pa nudijo obilico sonca in svetlobe. PREBERI VEČ.

Trnovo, 185,5 m2, ekskluzivno štirisobno stanovanje na čudoviti lokaciji v osrčju centra mesta in hkrati blizu zelenih, rekreativnih površin je v objektu, zgrajenem leta 2005. Objekt je zasnovan kot projekt modernega časa z velikimi panoramskimi okni, ki nudijo obilico svetlobe in sonca, visokimi stropi omogočajo zračnost ter prostornost. V kleti so tri parkirna mesta ter prostorna shramba. PREBERI VEČ.

Ljubljana - center, trisobno stanovanje velikosti 78,1 m2 (možnost razdelitve stanovanja v garsonjero in dvosobno stanovanje) je v urejeni stavbi, zgrajeni leta 1956, v bližini vse infrastrukture in zelenih, rekreativnih površin. Stanovanje je bilo v celoti obnovljeno, je izredno prostorno, svetlo in funkcionalno ter ponuja ugodno in kakovostno bivanje. PREBERI VEČ.

Ljubljana - center, Glonarjeva, 41,7 m2, garsonjera, lahko tudi enosobno stanovanje, je v urejenem bloku, zgrajenem leta 2004, na mirni lokaciji blizu centra mesta, vse infrastrukture in zelenih, rekreativnih površin. Velika panoramska okna omogočajo obilico sonca in svetlobe, visoki stropi pa izredno prostornost in zračnost. PREBERI VEČ.

Ljubljana - Bežigrad, PENTHAUS, petsobno stanovanje 154,70 m2 s teraso in čudovitim razgledom, je v urejenem bloku. Velika okna omogočajo obilico sonca in svetlobe, veliki prostori pa izredno prostornost in funkcionalnost. PREBERI VEČ.

Ljubljana - center, čudovito urejeno, lepo opremljeno in povsem prenovljeno 3-sobno stanovanje v izmeri 128,3 m2. Stanovanje je na izjemni lokaciji, le 100 metrov od Prešernova trga v eni izmed lepše urejenih staromeščanskih hiš. Stanovanje je izredno svetlo in prostorno. Primerno za ljudi, ki cenijo dobro lokacijo in lego ter bivanje v strogem centru mesta z vso infrastrukturo v bližini. PREBERI VEČ.

Dol pri Ljubljani, večja in novejša samostojna hiša z bruto površino več kot 300 m2, primerna za večjo družino ali kombinacijo poslovne dejavnosti in bivanja. Hiša obsega 5 spalnic, 2 kopalnici, 2 sanitarij, pisarno, 2 garaži, večjo nadkrito teraso ... Za hišo je zunanji kamin s krušno pečjo. Oddaljeno le 7 kilometrov od Ljubljane. PREBERI VEČ.

Škofljica pri Ljubljani, na prodaj je kmetija z možnostjo kmetovanja in prevzema vseh objektov ali rušitev oziroma postavitev novogradnje. PREBERI VEČ.

Koper, Nokturno, trisobno stanovanje velikosti 115,13 m2 je v modernem naselju Nokturno v Žusterni, oddaljeno do morja 12 minut peš hoje oziroma 800 metrov. V neposredni bližini je avtobusno postajališče z direktno povezavo v center Kopra. V bližini tudi vsa druga infrastruktura – bolnica Izola, trgovina, pošta, banka, lekarna, šola, vrtec. PREBERI VEČ.

Koper, moderna hiša s pogledom na morje, zgrajena leta 2017 s sodobno arhitekturo, velikosti 432,6 m2 oz. uporabne površine 236,3 m2. Hiša je na izredno lepi lokaciji, blizu centra mesta in hkrati blizu vse infrastrukture. PREBERI VEČ.

Portorož, 52 m2, dvoinpolsobno stanovanje z ekskluzivnim razgledom je v urejenem, novejšem objektu, zgrajenem leta 2002. Stanovanje je izredno prostorno, funkcionalno, svetlo, in nudi ugodno in kakovostno bivanje. PREBERI VEČ.

Štanjel, okolica, na ekskluzivni lokaciji, kraška domačija (posest) s tremi vezanimi hišami ter ločeno poslovno stavbo za turistično dejavnost. Prečudovit vrt v skupni velikosti 21.237 m2 (od tega 2.042 m2 stavbnega zemljišča) z zidanim plavalnim bazenom. Izjemna priložnost za turistično dejavnost ali za vse, ki želijo živeti drugačen slog … PREBERI VEČ.

Komen, okolica, popolnoma obnovljena vezana, krajna stanovanjska stavba. Gradnja kamnita. Stavba obsega 116,90 m2 uporabne površine. Vrt okoli hiše v skupni velikosti 1.363 m2. V bližini sadno-zelenjavni vrt. Idealna nepremičnina za ljubitelje Krasa. PREBERI VEČ.

Moravske Toplice, naselje Sončna oaza, luksuzno stanovanje v velikosti 86,70 m2, ki je v 1. nadstropju in ima teraso v 2. nadstropju v velikosti 78,40 m2 in mu pripada zemljišče v velikosti 26 m2, kjer je urejeno parkirišče. PREBERI VEČ.

Tišina - Sodišinci, hiša velikosti 286 m2 je bila zgrajena leta 2018. Hiša ima dva vhoda, tako da je možno urediti dve bivalni enoti. Hiša je montažna, pritlična. Naselje (vas) Sodišinci je nedaleč od mejnega prehoda Gederovci-Sicheldorf Austria (cca 1 km), Murska Sobota (9 km), Radenci (4,4 km), Gradec (83 km), Feldbach (44 km), Maribor (49 km), Ljubljana (173 km). PREBERI VEČ.

Sveta Ana, Rožengrunt, prodamo večjo stanovanjsko hišo z dvema ločenima stanovanjema, ki je bila zgrajena leta 1999. Hiša je v velikosti bruto površine 251,80 m2, zemljišče je veliko 1.782 m2. Sončna in mirna lokacija. Cena: 187.000,00 EUR. PREBERI VEČ.

Maribor - Zgornje Radvanje, prodamo zelo lepo opremljeno samostojno hišo v skupni velikosti 225,5 m2, ki je bila zgrajena leta 2008 in je na odlični lokaciji. PREBERI VEČ.

Brežice, Kozjanski park - Natura 2000, hiša 400 m2 v t. i. alt deutsch stilu na parceli 5.800 m2. V neposredni bližini ni nobenih industrijskih objektov. Hiša je izredno dobro prometno pozicionirana: od Brežic oddaljeno cca 14 km, Terme Čatež 16 km, letališče Zagreb 44 km, Cerklje cca 20 km. Nahaja se na središču golf igrišč Otočec-Mokrice-Olimje, kar nudi dodatno ugodnost za rekreacijo, možnost gostinske dejavnosti ali oddajanja. PREBERI VEČ.

Pri posredovanju nepremičnin je pomembno, da se prodaja nepremičnin izvaja preko zaupanja vredne nepremičninske agencije. PREBERITE VEČ.

Naročnik oglasne vsebine je ABC Nepremičnine, d.o.o.