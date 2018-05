Slovenski start-up leta je podjetje, ki služi s čiščenjem

Startup podjetje Next, ki razvija spletno platformo Beeping, je na slovesnem koncu prvega dne mednarodne konference Podim v Mariboru prejelo naziv slovenski start-up leta 2018. Za nagrado se je v finalu potegovalo pet startupov, ki so jih prek javnega poziva predlagali najaktivnejši deležniki slovenskega start-up ekosistema.

Na tisoče gospodinjstev v vsej Evropi išče občasno ali redno pomoč za čiščenje domov oziroma gospodinjska opravila. Legalnega, preglednega trga ponudnikov storitev čiščenja domov ni. Ena izmed rešitev je črni trg, ki pa je nezakonit, nepregleden, zato so v ekipi Beeping v tem videli izjemno poslovno priložnost.

Podjetju Next, ki ga vodita Jan Dobrilovič in David Mohar, je v manj kot dveh letih uspelo z minimalnimi vlaganji zgraditi prepoznavno blagovno znamko Beeping za hitro, varno in učinkovito najemanje preverjenih čistilcev za dom. Več kot 16 tisoč registriranih uporabnikov v Sloveniji in na Hrvaškem dostopa do 100 profesionalnih čistilcev.

Sklenili več partnerstev s svetovnimi velikani

Večino oziroma 75 odstotkov vseh čiščenj se izvede v okviru naročniškega modela oziroma letnih naročnin. Na ta način jim uspe zagotavljati vzdržen poslovni model, ki ustvarja tudi visoko rast poslovanja iz meseca v mesec.

Foto: printscreen Sklenili so tudi pomembna partnerstva z mednarodnimi družbami, kot sta Generali Insurance in Henkel Group, pred kratkim pa so sklenili tudi partnerstvo z banko NLB. Ta bo svojim novim komitentom pod sloganom Več časa za vas podarjala čiščenja Beeping, obstoječim strankam platforme Beeping pa praktična darila za preživljanje prostega časa.

V letošnjem letu načrtujejo okoli 400 tisoč evrov prihodkov. Pozornost in finančna sredstva bodo usmerili v to, da postanejo prva pametna platforma za pomoč gospodinjstvom, ki bo s pomočjo umetne inteligence in strojnega učenja zagotovila večje ujemanje preferenc gospodinjstev in čistilcev ter tako še bolj personalizirano trženje in boljšo uporabniško izkušnjo.

Foto: Mitja Florjanc

Po Ljubljani in Zagrebu želijo še drugam

Mesta oziroma trgi, ki jih Beeping namerava osvojiti po vstopu na slovenski (Ljubljana) in hrvaški (Zagreb) trg, so predvsem prestolnice srednje in vzhodne Evrope, kot so Budimpešta, Praga in Varšava.

13 finalistov

Glavni nagradi, ki ju bo letos prejel slovenski start-up leta, sta osebno svetovanje partnerja elitnega ameriškega pospeševalnika 500 startups Marvina Liaoja ter polni paket sodelovanja na podjetniškem dogodku Pioneers Festival na Dunaju.

Nagrado slovenski start-up leta že enajsto leto zapored podeljuje iniciativa Startup Slovenija skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom in ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugimi partnerji iz slovenskega start-up ekosistema.

Letošnjih pet finalistov, poleg podjetja Next so to bili še Event Registry, Gotoky, MAG-LEV Audio in Smart Optometry, so izbrali iz skupnega nabora trinajstih start-upov. Te so jih kot nominirance za nagrado prek javnega poziva predlagali najaktivnejši deležniki slovenskega start-up ekosistema.

Naziv slovenski start-up leta si vsako leto prisluži startup, ki strokovno komisijo prepriča z odlično in predano ekipo, inovativnim produktom, dosedanjimi investicijskimi dosežki in potencialom za hitro rast ter uspešno globalno poslovanje. Hkrati je strokovna komisija pozorna, da gre nagrada v roke ekipi, ki s svojimi razvojnimi dosežki, dejanji in ugledom predstavlja novo generacijo slovenskih inovativnih podjetnikov, navajajo organizatorji.