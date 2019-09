Popravek: Razkrivamo: zakaj so padale glave v slovenskem Unicreditu

V zvezi s člankom " Razkrivamo: zakaj so padale glave v slovenskem Unicreditu ", ki je bil na Siol.net objavljen dne 3. septembra 2019, smo od Stefana Vavtija prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

V članku »Razkrivamo: zakaj so padale glave v slovenskem Unicreditu« z 3.9.2019 avtorjev Primož Cirman, Tomaž Modic in Vesna Vuković je omenjeno ime nekdanjega predsednika uprave UniCredit Banke Slovenija Mag. Stefana Vavtija v povezavi z domnevno spornimi posli banke z družbo Livar. Članek vsebuje neresnične in zavajujoče navedbe, s katerimi je prizadet ugled Mag. Stefana Vavtija in za katere v nadaljevanju prikazujem nasprotna dejstva in okoliščine.

V članku avtorji Primož Cirman, Tomaž Modic in Vesna Vuković neresnično navajajo , da se je “na zahtevo italijanskega lastnika moral posloviti dolgoletni predsednik uprave Stefan Vavti ” in da “so bile zamenjave posledica ene od največjih nasedlih zgodb Unicredita v Sloveniji”. Prikaz nasprotnih dejstev in okoliščin: Stefan Vavti se je sporazumno razšel v dobrem (po angleškem bančnem terminu „good leaver”) po 23-ih letih na različnih vodstvenih položajih v koncernu UniCredit. Interes po razveljavitvi delovnega razmerja je bil obojestranski. V uradnem sporočilu za javnost se je sam vrh koncerna zahvalil Stefanu Vavtiju za uspešno delo. Po interni letni oceni uspešnosti konec leta 2018 sem prejel oceno “exceeds expectation”, kar pomeni preseganje pričakovanj lastnika.

Avtorji članka neresnično navajajo, da za komentar nisem bil dosegljiv. Prikaz nasprotnih dejstev in okoliščin:Stefan Vavti v zvezi s tem člankom nisem bil kontaktiran s strani avtorjev članka po nobeni možni poti, da bi podal odgovore na vprašanja, čeprav sem za to vedno pripravljen.

Avtorji članka se med drugim sprašujejo „ali je med lastniki tudi nekdanji vrh Unicredita“ in v zvezi s tem navajajo: „Po informacijah več virov blizu dogajanja pa naj bi Rutar deleže držal za nekatere vodilne v Unicreditu, ki so imeli v Livarju v rokah vse vzvode odločanja.« Prikaz nasprotnih dejstev in okoliščin: Stefan Vavti nikoli ni bil neposredno ali posredno lastnik podjetja Livar. Resnica je, da je bil Stefan Vavti med ključnimi odločevalci leta 2012, ki so zagovarjali, da se podjetju da priložnost za sanacijo in se s tem med drugim ohrani 700 delovnih mest v različnih regijah Slovenije. Stefan Vavti je bil tedaj in je še danes mnenja, da podjetje Livar potrebuje stabilnega in kapitalsko močnega ter strateško usmerjenega lastnika, ki bo podjetju zagotovil dolgoročni obstoj.

Mag. Stefan Vavti