Vnovčili več kot 150 tisoč turističnih bonov. Povprečna vrednost 140 evrov.

Kriza zaradi covida-19 je lahko tudi priložnost za slovenski turizem, je pred dnevi dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Po njegovih besedah so do preteklega četrtka domači gostje izkoristili 120 tisoč turističnih bonov, rezervacij pa je še 25 tisoč. Novinarsko konferenco na Siol.net prenašamo v živo.

Počivalšek je dejal, da so turistični boni pravi hit in da je zelo priljubljen med ljudmi. Dodal je, da so se na ministrstvo hitro odzvali na pomanjkljivosti, ki so se pojavile ob uvedbi.

Do konca preteklega tedna so Slovenci vnovčili 150 tisoč bonov v vrednosti več kot 20 milijonov evrov, je številke predstavil generalni direktor Finančne uprave Peter Jenko.

Nekaj manj kot polovica bona ni izkoristila samo v eni nastanitvi oziroma ni porabila celotnega bona naenkrat. Povprečna vrednost bona je 140 evrov. Za zdaj so najbolj popularne nedelje, izrazito pa izstopa tudi 25. junij.

Kot je dejal Jenko, je bilo največ bonov izkoriščenih v Portorožu, sledijo pa ji Izola, Moravske Toplice, Kranjska Gora in Podčetrtek.