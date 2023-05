Kako najhitreje do naročene pošiljke?

Spletno nakupovanje je že dolgo v veljavi, a z epidemijo je pogostost spletnih nakupov skokovito narasla. Priljubljenost spletnega nakupovanja je mnoge prodajalce prisilila, da so začeli poslovati tudi na spletu. Ob kliku na gumb "Naroči" se začnejo naša pričakovanja, ko z navdušenjem čakamo in upamo, da bo paket prispel kar se da hitro. Sledimo pošiljki in vsakič, ko se status posodobi, se znova razveselimo.

Ob vsem tem so se povečala pričakovanja uporabnikov, ki želijo vse boljšo uporabniško izkušnjo, predvsem pa hitro dostavo. Temu so se nadvse uspešno prilagodile dostavne službe, nekatere celo tako dobro, da paket dostavijo še isti dan, ko je bil naročen.

Če ste podjetje, ki posluje na spletu, potem dobro veste, kako pomembna je uporabniška izkušnja vaših strank, da se bodo tudi v prihodnje vračale k vam. Podjetje GLS Group, eden največjih ponudnikov paketnih storitev v Evropi, vam zato nudi storitev Popolni paket.

Popolni paket – korak bližje uspešnemu poslovanju Foto: GLS GLS Fulfillment Center je postal vodilni partner v logističnih storitvah, ki omogoča podjetjem v Evropi dostop do vseh evropskih držav brez potrebe po lastnih prostorih in kadru. S svojo prisotnostjo po vsej Evropi (vključno s Švico, Veliko Britanijo in Srbijo) zagotavlja obsežno pokritost in s tem podjetjem omogoča, da dosežejo svoje stranke brez težav in zamud. Podjetja se pogosto srečujejo s potrebo po hitrih finančnih tokovih, zato GLS omogoča prilagajanje svojim strankam in izvedbo vsakodnevnih nakazil odkupnin. To podjetjem omogoča nemoteno poslovanje.

Dostava še isti dan v GLS-paketomat

Prednost GLS Fulfillment Centra je izjemno hitra dostava. Naročila, ki so sprejeta do 21. ure, bodo že naslednji delovni dan dostavljena strankam v Sloveniji, Hrvaški, Avstriji in Italiji. To vsekakor prispeva k dobri uporabniški izkušnji strank in večji verjetnosti ponovnih nakupov.

Poleg številnih prednosti, ki jih nudi GLS Fulfillment Center, je ena izmed ključnih storitev dostava še isti dan v GLS-paketomat, ki prispeva k visoki stopnji zadovoljstva strank. Po podatkih podjetja GLS več kot 73 odstotkov kupcev paket prevzame že v istem dnevu, kar priča o hitrosti in zanesljivosti storitve. Prevzem na paketomatu je brez provizij, strankam pa je omogočeno preprosto plačilo s kartico.

Foto: GLS Cena za paket do 20 kg z največjo dimenzijo 50 x 50 x 50 cm znaša le 2,5 evra/paket, kar podjetjem omogoča cenovno ugodno rešitev, da strankam ponudijo hitro in zanesljivo dostavo s popolno sledljivostjo paketa v realnem času. Posebna akcijska cena storitve velja samo do konca junija 2023!

Dostava v paketomat ima tudi okoljske prednosti, saj zmanjšuje število prevoženih kilometrov za dostavo paketov do prejemnika. S tem GLS prispeva k zelenemu pristopu k dostavi in zmanjšuje svoj vpliv na okolje.

Varno poslovanje tudi v tujini

GLS Fulfillment Center se ne osredotoča samo na lokalno dostavo, ampak tudi na mednarodni izvoz. Nudi storitve, ki podjetjem omogočajo uspešno poslovanje v tujini, od popolne sledljivosti paketa, rednih nakazil odkupnin, dostave neposredno v GLS-paketomat v tujini pa vse do organizacije vračil iz tujine in omogočanja plačil po povzetju (z odkupnino).