Iščete novo ali boljšo karierno priložnost?

Drugi Optius On-line karierni sejem odpira svoja vrata in vam omogoča, da kar iz svojega naslonjača preverite, kakšne so vaše možnosti za zaposlitev. Poiščite novo karierno priložnost kar prek pametnega telefona, tablice ali računalnika.

Na Optius On-line kariernem sejmu, ki traja od 22. januarja in do vključno 26. januarja, bo sodelovalo 50 zaposlovalcev iz skoraj vseh panog: od IT, trgovine, proizvodnje in turizma do bančništva, zavarovalništva in drugih.

Namenjen je vsem, ki iščete prvo zaposlitev, ste dlje časa brezposelni ali morda samo iščete nove priložnosti za povezovanje in iskanje novih kariernih možnosti.

Na spletnem kariernem sejmu se bodo vaše možnosti za zaposlitev zelo povečale, saj boste v enem dnevu lahko opravili tudi več razgovorov. Ena od ključnih prednosti kariernega sejma na spletu je dejstvo, da boste ves čas ostali v virtualnem svetu. Razgovori in pogovori z morebitnimi zaposlovalci se izvajajo prek spleta, kar za marsikoga pomeni tudi manj stresen način iskanja zaposlitve.

Velika prednost je tudi dejstvo, da se lahko z zaposlovalci pogovarjate anonimno in se nato sami odločite, ali in v kateri fazi razgovora se boste razkrili morebitnemu delodajalcu.

Do virtualnega kariernega sejma, ki bo trajal od 22. do 26. januarja 2020, boste lahko dostopali s katerekoli pametno napravo, ki je povezana s spletom.

Razgovor za službo kar prek spleta. Foto: Getty Images

Zakaj sodelovati? Ker imate zagotovljeno anonimnost – obiščete lahko le izbrane delodajalce.

Prisotnost podjetij iz različnih segmentov in regij Slovenije.

Na vaša vprašanja bodo poleg kadrovikov odgovarjali tudi direktorji in drugi zaposleni strokovnjaki v podjetjih.

V dveh dneh spoznajte več podjetij in stopite v stik z njimi.

Uvodni razgovor opravite kar prek spleta.

Ker je obisk sejma brezplačen.

Foto: Getty Images

Optius On-line karierni sejem je zasnovan tako, da se prva dva dni dogaja v živo, kar pomeni, da boste imeli zaposlovalci in iskalci zaposlitve priložnost spoznavati se v spletnih klepetih, ki bodo izvedeni na dva načina:

- prek diskretnih zasebnih klepetov, kjer se lahko iskalec zaposlitve in predstavnik podjetja pogovarjata sama;

- v skupinskih klepetih podjetij, ki so namenjeni bolj splošnim informacijam.

Poleg tega boste lahko v prvih dneh obiskali tudi webinarje, v prihodnjih treh dneh pa boste imeli priložnost, da se prijavite na prosta delovna mesta, lahko pa se boste tudi vpisali v bazo življenjepisov, ki jih bodo zbirali delodajalci.

Optius On-line karierni sejem na spletu je edinstvena in napredna oblika povezovanja pravih ljudi s pravimi zaposlitvenimi izzivi prek aplikacije, ki je dostopna na spletu. Delodajalci svoje podjetje in prosta delovna mesta predstavijo na virtualnih stojnicah, iskalci pa lahko v aplikaciji z delodajalci klepetajo prek preprostega klepetalnika, opravijo videoklic, se prijavijo na prosta delovna mesta oziroma se vpišejo v bazo iskalcev. Na sejem se lahko podate s svojega računalnika, tablice ali pametnega telefona. Optius On-line karierni sejem bo trajal od srede, 22. januarja, do vključno nedelje, 26. januarja 2020, med 10. in 20. uro. Iskalci zaposlitve imajo dodatne tri dni za prijavo na prosta delovna mesta ali vpis v bazo življenjepisov delodajalca. Obisk kariernega sejma je BREZPLAČEN.

Oglejte si utrinke s prvega Optius On-line kariernega sejema: