Han: Sejem Alpe-Adria je ključen za razvoj slovenskega turizma

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je na odprtju 33. sejma Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani poudaril njegovo vlogo kot enega pomembnejših turističnih dogodkov v Sloveniji. Kot je dejal, se dogodek sklada z novo strategijo slovenskega turizma, ki gre v smer zelene butičnosti in manj ogljičnega odtisa.

"Namesto množičnega turizma sledimo povečanju kakovosti slovenske turistične ponudbe in ustvarjanju višje dodane vrednost," je v nagovoru dejal minister Han in v luči uresničevanja teh ciljev pozval k tesnemu sodelovanju z državo in med različnimi deležniki v turizmu. Država pa mora zagotoviti, kot je nadaljeval, ugodno poslovno okolje in potrebna finančna sredstva za zagon investicij v turizmu.

Oživitev sejemskih aktivnosti v vsej regiji

Po njegovem mnenju se strategija sicer začne uresničevati "v vsakem kraju, vasi in pri vsakem posamezniku, ki je zaposlen v gostinsko-turistični dejavnosti", zato je še posebej pomemben prvi stik z gosti.

"Ni dovolj, da se zmrdujemo in primerjamo s sosedi, dajte povratno informacijo ponudnikom in povejte, s čim ste zadovoljni in kje ste bili razočarani ter kaj si kot gost želite. Le s skupnimi močmi nam bo lahko uspelo tlakovati butičnost, edinstvenost in kakovostno turistično ponudbo," je poudaril Han, ki se je med drugim zavzel tudi za oživitev sejemskih aktivnosti v celotni regiji, pri čemer bi po njegovi oceni morali več narediti vsi ministri iz regije. "Med seboj si je treba pomagati, iskati priložnosti, to je naloga politike, da poskuša vzpostaviti ta stik in nagovoriti druge države, da pridejo v domačo državo, in narediti tudi obratno," je prepričan Han.

Letos predstavitev 250 ponudnikov

Ponudba sejma Alpe-Adria je osredotočena na gastronomski, kulturni in aktivni turizem, kamping in karavaning ter trajnostno Slovenijo. Na njem se predstavlja več kot 250 ponudnikov turističnih storitev iz več držav, država partnerica sejma pa je letos Črna gora.

Slovenija se na sejmu pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) predstavlja z destinacijami in ponudniki novih edinstvenih doživetij, posebna pozornost pa je namenjena osvetlitvi trenutno največje težave v panogi − pomanjkanju kadra v gostinstvu in turizmu.

Nov portal za promocijo poklicev v turizmu in gostinstvu

V luči nizkega družbenega ugleda, ki ga trenutno uživajo omenjeni poklici, sta na razstavnem prostoru I feel Slovenia minister Han in direktorica STO Maja Pak slavnostno zagnala nacionalni spletni portal za promocijo poklicev v turizmu in gostinstvu (www.karieravturizmu.si). Ta predstavlja eno od osrednjih točk nacionalne kampanje, katere osrednji namen je dolgoročno spodbuditi trenutne izredno nizke vpise na srednješolske, višješolske in visokošolske programe ter povečati zanimanje za ustvarjanje kariere v turističnem sektorju.

"Skupaj z našimi partnerji želimo motivirati mlade, da se odločijo za poklice v gostinstvu in turizmu. Ta poklic kljub težavam in izzivom prinaša lepe trenutke, ki jih najdemo v stiku s turisti, gosti, in neko osebnostno rast ter zadovoljstvo," je ob tem povedala Pakova in dodala, da bo vsebinsko še bogatejši. Foto: STA

Na njem najdemo različne informacije o izobraževanju in usposabljanju s področja gostinstva in turizma, spodbudah in štipendijah, kariernih možnosti ter je namenjen vsem, ki iščejo možnost za oblikovanje kariere ali podjetniške poti. Ambasadorja kampanje sta sicer vodja wellnessa v Hotelu Bohinj Monika Topolnik in kuharski mojster iz restavracije Pino Alpino v Kranjski Gori Bruno Šulman.

Bruno Šulman Foto: STA

Na uradni otvoritvi pa so znova podelili nagrado Jakob za leto 2023 za kakovost in odličnost v turizmu. Prejemnik letošnje nagrade je javni zavod Notranjski regijski park, ki je komisijo prepričal s projektom Tematska pot Drvošec in Center za obiskovalce Cerkniško jezero.

Vzporedno s sejmom turizma, kampinga in karavaninga Alpe-Adria pa lahko obiskovalci obiščejo še 16. mednarodne strokovne sejme Okusov GASTexpo s ponudbo gastronomije, pijač, kave, slaščičarstva, pekarstva, gostinsko-hotelske opreme, sladoleda, vina ter številnimi delavnicami, predstavitvami in tekmovanji.