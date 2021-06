Čez Atlantik z letalom le v štirih urah

Ameriška letalska družba United Airlines je sporočila, da je kupila 15 nadzvočnih potniških letal overture podjetja Boom Supersonic. Overture bo prvo komercialno potniško letalo po concordu, ki bo potovalo hitreje od zvoka. To v praksi pomeni, da bo trajanje večine poletov skrajšano za polovico. United Airlines tako napoveduje, da bo polet iz New Yorka do Londona trajal 3,5 ure, iz New Yorka do Frankfurta štiri, iz San Francisca do Tokia pa šest ur.

Podjetje Boom Supersonic sicer še ni izdelalo nobenega letala overture, tako da bo letalska družba po načrtih prva letala dobila šele leta 2029. Overture naj bi bilo tudi prvo potniško letalo, ki ne bo onesnaževalo okolja, saj bo ogljično nevtralno.