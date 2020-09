Bančna konfekcija ali kako izbrati pravi paket zase

Oglasno sporočilo

Zvestoba, pa naj bo banki, zavarovalnici, telekomunikacijskemu operaterju ali partnerju, je navadno daljšega veka. V praksi jih ljudje ne (za)menjamo, če nam ustrezajo. Toda, kako vedeti, katera ponudba je pravšnja za nas?

V svetu oblačil so stvari lažje, navadno se oznake začno pri XS in končajo pri XXXL, vmes pa je točno dovolj razlike med posameznimi merami, da je izbira za večino ljudi hitra in enostavna. In prav takšna, hitra in enostavna, bi morala biti tudi izbira bančnega paketa.

Še najbližje temu idealu so prišli v SKB banki, kjer so po zgledu konfekcijskih številk oblikovali tudi ponudbo paketov bančnih storitev. Ti so sedaj označeni s preprostimi in prepoznavnimi imeni S, M in L. MOJ S paket je namenjen manj zahtevnim uporabnikom in vsebuje predvsem osnovne bančne storitve, medtem ko je večini na kožo pisan MOJ M paket z večjim naborom bančnih storitev, ki je namenjen posameznikom z aktivnejšim življenjskim slogom. Kdor rabi še več oziroma praktično vse produkte dnevnega bančništva, pa si bo privoščil MOJ L paket.

Prednosti, ki jih prinašajo paketi

Paketi prinašajo vrsto prednosti v primerjavi s posameznimi bančnimi produkti:

Preglednost nad mesečnimi stroški : fiksni mesečni strošek prinaša večjo transparentnost, saj vedno veste, koliko je potrebno mesečno plačali za vse produkte v izbranem paketu. Če se bodo vaše bančne potrebe spremenile, lahko pakete tudi poljubno menjavate, saj je menjava paketov za stranke SKB banke brezplačna.

: fiksni mesečni strošek prinaša večjo transparentnost, saj vedno veste, koliko je potrebno mesečno plačali za vse produkte v izbranem paketu. Če se bodo vaše bančne potrebe spremenile, lahko pakete tudi poljubno menjavate, saj je menjava paketov za stranke SKB banke brezplačna. Dodana vrednost : paketi vključujejo produkte, ki izboljšajo izkušnjo bančnega poslovanja. Sem sodijo digitalno bančništvo (MOJ@SKB mobilna in SKB NET spletna banka ter Flik takojšnja plačila), brezplačne plačilne transakcije in dvigi na bankomatih v EUR območju, Visa kreditna kartica itn.

: paketi vključujejo produkte, ki izboljšajo izkušnjo bančnega poslovanja. Sem sodijo digitalno bančništvo (MOJ@SKB mobilna in SKB NET spletna banka ter Flik takojšnja plačila), brezplačne plačilne transakcije in dvigi na bankomatih v EUR območju, Visa kreditna kartica itn. Dolgoročen prihranek s fiksnim mesečnim stroškom : paketi so ugodnejša izbira v primerjavi s samostojnim računom in posamičnim plačevanjem produktov po ceniku banke.

: paketi so ugodnejša izbira v primerjavi s samostojnim računom in posamičnim plačevanjem produktov po ceniku banke. Večja varnost: enostavno spremljajte porabo po kartici, ki jo zavarujete skupaj s svojimi osebnimi predmeti (Varnostni SMS in Zavarovanje kartic plus).

Akcija – vsi paketi po 5 evrov/mesec

V SKB banki pravijo, da so pripravili ponudbo leta. Ker vedo, da stranke rade storitev najprej preizkusijo, bodo obstoječim in novim strankam omogočili, da za katerikoli izbran paket pol leta plačujejo le 5 evrov mesečno. Akcijska ponudba velja do konca novembra, pri čemer lahko obstoječe stranke svoj osebni račun spremenijo v paketni račun in tako namesto stroškov posameznih storitev plačujejo enotno ceno za vse produkte, vključene v paket. Nove stranke bodo ob zamenjavi banke, ki je res hitra in enostavna, postale tudi del Skupine OTP, novega strateškega partnerja banke in ene največjih in najbolj stabilnih bančnih skupin v srednji in vzhodni Evropi.

Zakaj izbrati SKB banko? SKB banka dosega izredne poslovne rezultate in je bila že večkrat prepoznana kot najboljša banka v Sloveniji. Ali ste vedeli, da je bila SKB banka po oceni revije Global finance letos izbrana kot najboljša banka v Sloveniji, že osmič pa je prejela naziv Banke leta s strani revije The Banker? Tako pomembna priznanja ne pridejo čez noč, za njimi stoji vrsta pravih odločitev in kakovostnih storitev. Pravo banko oblikujejo pravi ljudje. V SKB banki delujejo izkušeni osebni bančniki, ki s strankami gradijo trajen odnos, ta pa temelji na medsebojnemu zaupanju in iskanju najboljših rešitev za uresničitev želja in potreb strank. Zaupajte jim svoje in se pridružite družini, sestavljeni iz več kot 200.000 članov.

Naročnik oglasne vsebine je SKB d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.