12. Dan inovativnosti v Talumu – Spremeni način in spremenil boš rezultat

V Skupini Talum so v petek, 22.septembra podelili priznanja sodelavkam in sodelavcem, ki so se v zadnjem letu najbolj izkazali na področju inovativnosti. V obdobju od 1. septembra 2022 do 31. avgusta letos so v Talumu zabeležili 1865 koristnih predlogov, 5 tehničnih izboljšav, ki letno prinesejo dobre četrt milijona evrov gospodarske koristi, ter prejeli srebrno priznanje Štajerske gospodarske zbornice. V okviru natečaja Upam si! pa so Talumovke in Talumovci letos podali 63 predlogov iz zelo raznolikih področij.

Foto: Talum

»V Talumu ambiciozno stopamo po poti, ki je zahtevna tudi zato, ker je pogojena s spreminjanjem tako procesov kot nas sodelavcev. Zelena transformacija tovarne je v polnem teku. S projekti Rondelice 70.000 t, Zeleni drog, Aluminij 4.0, GREMO, MSE Talum in drugimi pripravljamo tovarno na prihodnost in generacije zanamcev. Ne samo da gradimo nam poznane procese za prihodnjo rast, ampak se srečujemo tudi z vprašanji in izzivi, za katere so potrebni potrpežljivost, spoštovanje, sodelovanje in povezovanje,« je ob tej priložnosti poudaril predsednik uprave Taluma Marko Drobnič.

Po Drobničevih besedah v pogumu in ustvarjalnosti vseh sodelavcev Taluma, ki aktivno delujejo na področju inovativnosti, leži ključ do napredka in uspeha. Podani inovativni predlogi so neprecenljivi, saj odpirajo poti k inovacijam in novim možnostim. »Ne bojte se stopiti iz udobja ustaljenega, temveč stopite pogumno v novo območje, kjer boste lahko realizirali svoje ideje in uresničili svoje cilje. Bodite ponosni na svoje inovativne predloge in ne oklevajte deliti jih z drugimi. Družba potrebuje vašo kreativnost, da se lahko razvija in napreduje. Spodbujam vas, da verjamete vase, vztrajate in nadaljujete s svojim inovativnim delom.«

Trije nagrajenci za množično inovativno dejavnost

Množično inovativno dejavnost v Talumu spremljajo v obdobju od 1. septembra preteklega leta do 31. avgusta tekočega leta. V tem obdobju so obravnavali 1865 inovacijskih predlogov. Danes so nagradili tri sodelavce, ki so podali največ inovacijskih predlogov.

Nagrajenci množične inovativne dejavnosti. Foto: Stanko Kozel

Najbolj so bili aktivni Nejc Volmut, tehnolog za kakovost v PE Ulitki s 86 predlogi. Iz PE Ulitki pa prihajata tudi Valerija Kozel, vodja izmene mehanske obdelave, s 84 predlogi in Mojca Vrabič, operaterka mehanske obdelave, s 77 predlogi.

Upam si! 2023

V okviru natečaja Upam si! so letos v Talumu sicer prejeli 63 predlogov iz zelo raznolikih področij. Med prejetimi predlogi je osemčlanska komisija izbrala tri najboljše, in sicer:

Uporaba 3D tiska pri testiranju tesnosti s helijem (Simon Murko),

Z orodjem Microsoft Teams do preobrazbe sejemskega nastopa z digitalizacijo in avtomatizacijo procesov (Marjetka Orel in Franc Vajda)

Optimizacija časa menjave koluta na izsekovalni liniji (Danilo Turk).

Nagrajenci akcije Upam si! Foto: Stanko Kozel

Profesionalna inovativna dejavnost

Na področju tehničnih izboljšav so v Talumu od novembra 2022 do konca avgusta 2023 obravnavali in ocenili pet tehničnih izboljšav. Obravnavane tehnične izboljšave prinašajo za 268.459 evrov letne gospodarske koristi.

Nagradili so tehnične izboljšave:

Avtomatsko posluževanje CNC stružnice Mazak (Kristjan Zadravec in Simon Viher),

Menjava podnožne pločevine za žarjenje rondel (Aleksander Krajnc in Primož Vidovič),

Kromiranje valjev na hladni valjarni (Simon Strmšek in Aleksander Verlak),

Dodatna izraba odvečne energije iz sistema Hertwich (Boris Hebar),

Optimizacija litja in livnega orodja za stabilizator tresljajev (Janez Repa in Aleš Vuzem).

Nagrajenci profesionalne inovativne dejavnosti. Foto: Stanko Kozel

Talumovci pa so bili tudi med prejemniki priznanja za najboljše inovacije v Podravski regiji, ki jih podeljuje Štajerska gospodarska zbornica.



Srebrno priznanje so si prislužili za procesno inovacijo Napredni spektrometer za analizo aluminija in aluminijevih zlitin (Valerija Rojko, Klara Sitar, Majda Rola, Ivica Urlep Pepelnik, dr. Marko Homšak, Filip Kozenburger, Stojan Avguštin, Miran Kopajnik, Boris Bedenik, Miran Kurež, Marjetka Ledinek, Miran Jeza, Kristijan Gajšek, Igor Hertiš ).

